ANSES señaló que todos los trámites que se realizan en el organismo son gratis. Foto: Shutterstock.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó una fuerte advertencia para todos los jubilados y beneficiarios de los distintos planes sociales de la institución.

Es así que en sus canales de comunicación, la entidad difundió un importante mensaje para alertar sobre las distintas modalidades de estafa que cobran fuerza en el mes de junio, cuando los jubilados cobran el aguinaldo.

Alerta ANSES: la fuerte advertencia a todos los jubilados

A través de sus redes sociales oficiales, ANSES alertó sobre la gran cantidad de estafas de las que han sido víctimas los beneficiarios.

“Te recordamos que desde ANSES nunca nos comunicamos para solicitarte datos personales ni bancarios. Si desde un número desconocido te piden esos datos, no abras enlaces ni respondas el mensaje”, señalaron desde el ente.

Atención: cuáles son los canales habilitados de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que los únicos canales de atención son el número 130 y Mi ANSES, además de la Atención Virtual del sitio: “Son los únicos que garantizan la confidencialidad e integridad de la información ingresada en línea”.

Además, ANSES señaló que todos los trámites que se realizan en el organismo son gratis, por lo que advirtieron también sobre los ofrecimientos de gestores e intermediarios, que si bien pueden intervenir, no son necesarios.

Una de las modalidades fraudulentas más frecuentes es la difusión de formularios o enlaces a sitios falsos que imitan el diseño de ANSES. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo operan las estafas más comunes?

Una de las modalidades fraudulentas más frecuentes es la difusión de formularios o enlaces a sitios falsos que imitan el diseño de ANSES.

Estos mensajes provienen de correos electrónicos o SMS con remitentes poco confiables y solicitan datos como CUIL, contraseñas o información bancaria con la excusa de validar trámites o adelantar pagos.

Ante cualquier situación sospechosa, ANSES recomienda no compartir información personal y reportar inmediatamente el caso a través de sus canales oficiales.

¿Dónde denunciar intentos de estafa?

Para realizar una denuncia o consulta, los usuarios pueden optar por diferentes vías:

Ingresando a Mi ANSES con CUIL y clave personal.

Enviando una denuncia por escrito a Paseo Colón 329, 5° piso frente, CABA.

Asistiendo de manera presencial a cualquier oficina de ANSES o directamente a la sede de Av. Paseo Colón 329, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Recomendaciones para evitar fraudes