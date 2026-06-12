En esta noticia
El Gobierno anunció este viernes un cambio significativo para las personas con discapacidad que viajen en transporte público. Ya no será necesario que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD): podrán viajar gratis solo con la SUBE.
Lo confirmó el jefe de Gabinete Manuel Adorni a través de sus redes sociales. Desde cuándo estará vigente este cambio y cómo hay que hacer el trámite.
Las personas con discapacidad viajarán gratis solo con la SUBE: desde cuándo
De acuerdo con la publicación de Adorni, el cambio se implementará desde el 19 de junio. Esta es una nueva opción, ya que, según precisó el funcionario, ambos sistemas convivirán sin problemas.
“A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE", expresó Adorni en su cuenta de X.
“La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país”, agregó.
“El objetivo de esta medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude”, sostuvo el Gobierno en un comunicado. “También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público”, agregó.
Cómo realizas el trámite para acceder al beneficio
Para utilizar esta modalidad, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. No obstante, el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.
Por eso, deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.
En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.
Paso a paso, cómo vincular el CUD:
- Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.
- Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.
- Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.
- Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones: apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE; utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC); activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.