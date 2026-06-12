Cambia el Certificado Único de Discapacidad: el Gobierno anunció nuevos beneficios para los titulares del CUD (foto: archivo).

El Gobierno anunció este viernes un cambio significativo para las personas con discapacidad que viajen en transporte público. Ya no será necesario que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD): podrán viajar gratis solo con la SUBE.

Lo confirmó el jefe de Gabinete Manuel Adorni a través de sus redes sociales. Desde cuándo estará vigente este cambio y cómo hay que hacer el trámite.

Las personas con discapacidad viajarán gratis solo con la SUBE: desde cuándo

De acuerdo con la publicación de Adorni, el cambio se implementará desde el 19 de junio. Esta es una nueva opción, ya que, según precisó el funcionario, ambos sistemas convivirán sin problemas.

“A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE", expresó Adorni en su cuenta de X.

“La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional , con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país”, agregó.

“El objetivo de esta medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude”, sostuvo el Gobierno en un comunicado. “También se busca mejorar las condiciones de viaje tanto para las personas con discapacidad como para los conductores y operadores del sistema de transporte público”, agregó.

Cómo realizas el trámite para acceder al beneficio

Para utilizar esta modalidad, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. No obstante, el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.

Por eso, deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Todos van a querer usar la SUBE a partir de mayo. SUBE.

Paso a paso, cómo vincular el CUD: