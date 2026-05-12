La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente una serie de beneficios destinados a personas con discapacidad que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El documento es fundamental para acceder a ayudas económicas, cobertura integral de salud, transporte gratuito y distintas exenciones en todo el país. El CUD es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad de una persona y habilita el acceso a derechos establecidos por las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Además de su validez nacional, permite realizar trámites y solicitar prestaciones específicas vinculadas a salud, educación y asistencia económica. Entre los principales beneficios que habilita el Certificado Único de Discapacidad se encuentra la cobertura del 100% en tratamientos de rehabilitación, medicamentos, prótesis, equipamiento y prestaciones médicas relacionadas con la discapacidad certificada. También garantiza el acceso gratuito al transporte público terrestre, incluyendo colectivos, trenes y subtes. A su vez, quienes posean el CUD pueden acceder a asignaciones familiares de ANSES, como la Asignación por Hijo con Discapacidad, la Ayuda Escolar Anual y la asignación por cónyuge con discapacidad. Estas prestaciones suelen tener montos superiores a las asignaciones generales debido a las necesidades específicas de cada caso. El certificado también permite solicitar exenciones de peajes, impuestos municipales y patentes, aunque cada trámite debe realizarse ante el organismo correspondiente. Otro de los beneficios es el acceso al Símbolo Internacional de Acceso, que habilita el libre estacionamiento en lugares permitidos, independientemente del vehículo utilizado. En el ámbito educativo, el CUD facilita el acceso al Servicio de Apoyo a la Integración Escolar mediante una Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) o un Acompañante Personal No Docente (APND). Además, contempla adaptaciones curriculares para garantizar la inclusión educativa. El trámite del CUD es voluntario y gratuito. El primer paso consiste en completar la consulta de requisitos disponible en Argentina.gob.ar para conocer la documentación necesaria y el lugar asignado para la evaluación. Luego, se debe reunir la documentación médica correspondiente, como certificados, estudios e informes profesionales. Con esos papeles, la persona deberá solicitar un turno ante una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determinará si corresponde la emisión del certificado. Entre los documentos obligatorios figuran el certificado médico actualizado, emitido dentro de los últimos seis meses, estudios complementarios originales, DNI vigente y certificados de profesionales tratantes. También puede solicitarse copia del carnet de obra social o prepaga, recibos de sueldo o comprobantes jubilatorios, según la situación laboral de la persona. Una vez realizada la evaluación, el Certificado Único de Discapacidad podrá retirarse presencialmente en el lugar indicado o descargarse en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina.