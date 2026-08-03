El dólar cotiza a 17.32 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 3 de agosto de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.06%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.33 pesos y un mínimo de 17.33 pesos.

En la última semana, la cotización del dólar cayó -0.62% y en el último año acumula una disminución de -7.08%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar exhibió tendencia bajista: 6 descensos y 4 avances; cayó al inicio, repuntó brevemente, encadenó tres caídas y cerró con alternancias que no revirtieron el sesgo.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 3.31%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 7.43%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de tendencia es 1. Comparando con los días pasados, se ha registrado un crecimiento constante en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores hacia la moneda.

Este aumento en la cotización podría indicar una mayor demanda del Dólar debido a factores económicos o políticos que favorecen su fortalecimiento. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo o si enfrentará correcciones.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos o casas de cambio autorizadas (verifica su registro visible) y evita cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones; usa como referencia el de Banco de México y pregunta el monto neto que recibirás. Lleva identificación oficial, solicita y guarda tu comprobante y revisa los billetes con sus marcas de seguridad antes de salir. Prefiere horarios diurnos y zonas concurridas; si la suma es alta, acude acompañado.

para finalizar, evita cambiar todo en aeropuertos u hoteles por sus tasas menos favorables; si usas cajeros, hazlo en bancos confiables y elige siempre pagar en pesos para evitar conversiones dinámicas. No exhibas efectivo, divide el dinero en varios lugares y cuenta discretamente frente al cajero. Verifica que montos superiores a 10,000 USD (o su equivalente) deben declararse al entrar o salir del país y cumple con requisitos antilavado en operaciones grandes. Si hay discrepancias, no te retires sin aclararlas y contacta a la Condusef si es necesario.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.