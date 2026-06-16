Desde el organismo previsional impulsan el programa Beneficios ANSES. Foto: El Cronista.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya inició el calendario de pagos de junio y el Gobierno confirmó los beneficios de su programa para los jubilados y pensionados.

En la misma línea, los titulares percibirán durante la fecha de cobro de este sexto mes del año sus haberes con aumento, bono y aguinaldo.

ANSES: el beneficio clave para los jubilados y pensionados que se activa en junio

Desde el organismo previsional impulsan el programa Beneficios ANSES, a través del cual los adultos mayores pueden acceder a diversos descuentos al pagar con la tarjeta de débito de la cuenta bancaria en donde cobran sus haberes.

La medida tiene como principal objetivo “acompañar a los beneficiarios para que puedan hacer rendir mejor su dinero”. Los beneficios varían según la cadena. En Disco, Jumbo y Vea, el descuento es del 10% en todos los rubros —incluyendo carnes— y del 20% en artículos de perfumería y limpieza, sin tope de devolución. En Coto, La Anónima y Super CAS/FASA, el descuento es del 10% en todos los rubros, también sin tope, aunque no aplica en carnes, electro ni marcas seleccionadas.

Desde ANSES informaron que los jubilados y pensionados podrán acceder al reintegro en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos, materiales de construcción, entre otros.

ANSES: en qué comercios aplican los beneficios

Desde ANSES informaron que los jubilados y pensionados podrán acceder al reintegro en alimentos, farmacias, indumentaria, electrodomésticos , materiales de construcción, entre otros.

Para poder conocer los comercios adheridos cerca al domicilio se deberá acceder al siguiente link y filtrar por:

Nombre del comercio

Rubro

Tipo de descuento

Modalidad

Provincia

Localidad

En la misma línea, en el enlace aparecerán todos los comercios adheridos para mayor facilidad.

Fecha de cobro: cuánto cobran los jubilados en junio con aumento, bono y aguinaldo

Los adultos mayores cobrarán durante junio con un aumento de 2,58%, el cual llevará la jubilación mínima hasta los $‬ 473.317,99. En la misma línea se liquidará el aguinaldo, el cual consta del 50% de la mejor remuneración percibida durante el último semestre.

De esta manera, junto con el bono, el haber mínimo durante el corriente mes será de $‬ 674.976,99.

Fecha de cobro: cuándo cobran los jubilados y pensionados en junio

ANSES publicó el calendario de pagos de junio para los jubilados y pensionados, el mismo quedó de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo