La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,88% para marzo, que se complementará con el bono de $ 70.000 destinado a jubilados y pensionados. Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $ 439.600,88. Además, el organismo previsional adelantó el calendario de pagos del tercer mes del año, que tendrá algunas modificaciones debido al feriado del 24 de marzo. Con el nuevo aumento y el bono de $ 70.000, las jubilaciones y pensiones quedarán en los siguientes montos en marzo: La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el cronograma de pagos que comenzará a regir a partir del próximo mes: