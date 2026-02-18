La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento que regirá para los jubilados y pensionados en los haberes de marzo. En este marco, definió si continuará la entrega del bono de refuerzo de $ 70.000. De acuerdo a la vigente Ley de Movilidad, el Gobierno anunció un incremento del 2,88% de las jubilaciones y demás prestaciones sociales de ANSES. El Gobierno confirmó que la jubilación mínima se complementará con el bono de ANSES de $ 70.000, para todos aquellos adultos mayores que perciban la mínima. A quienes superen el monto, se les entregará un refuerzo económico proporcional hasta alcanzar la suma máxima de $ 439.6000. A raíz del incremento en los haberes jubilatorios tras el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la jubilación mínima pasará a ser de $ 369.6000 y se complementará con el bono de ANSES de $ 70.000. Con estos dos montos, los jubilados que perciben la mínima recibirán en el tercer mes del año un total de $ 439.6000, el cual elevará el monto total del ingreso total dentro de un contexto económico complejo. Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los jubilados que cobren el haber mínimo percibirán sus haberes en el mes de febrero bajo el siguiente esquema: Festejan los jubilados: ANSES entregará un plus especial de $ 439.600 en marzo y solo se necesita un requisito Fuente: Archivo Por su parte, los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo registrarán los ingresos en las siguientes fechas: