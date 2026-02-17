De cara al calendario de pagos de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el pago de un bono superior a $ 600.000 a un grupo de beneficiarios que cumplan con una serie de requisitos. El organismo previsional definió loa incrementos en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta forma, el aumento será del 2,9% para las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales. Asimismo, un grupo de beneficiarios de la AUH recibirá además un refuerzo adicional. Para poder cobrar este refuerzo económico de ANSES, los beneficiarios deben acumular las siguientes prestaciones: De esta forma, los titulares de ANSES que reciban estas cuatros asignaciones familiares cobrarán en diciembre un total de $ 612.927. El Complemento leche, creado por la Ley 27.611, es una prestación no contributiva que forma parte del Plan de los 1000 Días, una política pública nacional que promueve el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Volver al Trabajo, también conocido como exPotenciar Trabajo, apunta a quienes tienen posibilidades de capacitarse o integrarse nuevamente al mercado laboral. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la ANSES recibirán en el mes de febrero un aumento del 2,9%, en línea con la inflación de enero. Con el nueva incremento que otorgará la ANSES, los nuevos valores oficiales (brutos) de la AUH que regirán desde el segundo mes del año son los siguientes: Los titulares de AUH no solo recibirán la prestación por cada hijo, sino que también se entregará la Tarjeta Alimentar. Esta prestación social busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria. Estos serán los montos en diciembre: Cabe aclarar que este programa, a diferencia de otros beneficios, no cuenta con actualizaciones mensuales o incrementos vinculados a la inflación, por lo que el monto se mantendrá sin cambios el próximo mes. De acuerdo al organismo previsional, la AUH está dirigida a estos grupos de personas: