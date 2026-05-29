Tras el 2,6% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril 2026, el gobierno de Javier Milei espera que la desaceleración de la inflación se sostenga en los próximos meses.

Esta semana, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, afirmó en el Latam Economic Forum que la inflación de mayo será menor a la de abril. Las estimaciones de las consultoras privadas coindicen en ese pronóstico, con algunas cercanas al 2%.

Ahora, la recta final de mayo llega con buenas noticias: el último relevamiento semanal de la consultora LCG, realizado sobre Alimentos y Bebidas, registró un aumento de apenas 0,1% en el rubro durante la cuarta semana del mes. Se trata de una variación casi imperceptible en uno de los rubros de mayor incidencia dentro del IPC general.

El dato surge del relevamiento semanal que realiza LCG. La consultora rastrea precios de 8000 productos en cinco grandes cadenas de supermercados y pondera los resultados con la estructura del IPC de la Ciudad de Buenos Aires.

“En la cuarta semana de mayo los Alimentos y Bebidas aumentaron apenas un 0,1% contra una semana atrás. Es un aumento marginal después de la suba de la semana previa”, señala el informe.

Según LCG, " la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas bajó a 2,5%" , una caída de 0,2 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

¿Qué impulsó y qué contuvo los precios en la semana?

La cuarta semana de mayo no fue homogénea. Dos rubros traccionaron hacia arriba con fuerza: las bebidas e infusiones subieron 2,5% semanal, mientras que las carnes avanzaron 0,9%. Ambos productos tuvieron la mayor incidencia positiva sobre el índice.

Del otro lado, los productos de panificación, cereales y pastas cayeron 3,1% en la semana, la baja más pronunciada entre todos los rubros relevados. Esa contracción fue determinante para que el resultado final quedara prácticamente en cero.

Las verduras también anotaron una baja de 0,7%, sumando a la compensación. En cambio, los lácteos y huevos subieron 0,3%, los aceites 0,9% y los condimentos 1,5%, aunque sus incidencias sobre el total fueron acotadas por el bajo peso relativo en la canasta.

El panorama de las últimas cuatro semanas

En el acumulado de las últimas cuatro semanas, los lácteos y huevos encabezan el ranking de subas con un 5,5%, convirtiéndose en el rubro de mayor incidencia sobre la inflación promedio del período. Les siguen las bebidas e infusiones (3,6%) y los aceites (3,4%).

Las carnes subieron 2,8% en el promedio mensual, ubicándose por encima del promedio general. Los panificados, cereales y pastas registraron un alza de 2,0%, también por encima del 2,5% que marca el índice general.

En el otro extremo, las frutas fueron el único rubro que bajó en el período, con una caída de 1,7%. Las verduras cayeron apenas 0,1%, mientras que las comidas listas para llevar subieron solo 0,5%.

Inflación de mayo: ¿qué número proyectan desde LCG?

Con cuatro semanas medidas, mayo perfila un resultado mensual para alimentos en torno al 2,5%, según el promedio de LCG.

Por ahora, el cierre de mayo llega con el mejor dato semanal del mes: una variación de apenas 0,1% en el rubro más importante del IPC, luego de la fuerte suba registrada en la tercera semana.

Vale recordar que la inflación de abril fue de 2,6%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, cuando ascendió a 3,4%.

De esta forma, abril marcó el primer mes de desinflación en casi un año: la última vez que pasó fue en mayo de 2025, cuando el registro pasó de un 2,8% a 1,5%.

Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de 32,4%, mientras que en lo que va del año acumula 12,3%. Según informó el Indec, la división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,4%), seguida de Educación (4,2%)