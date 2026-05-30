Mientras el mercado se obsesiona con Nvidia, los semiconductores y la inteligencia artificial, otro sector empezó a ganar terreno en Wall Street: la energía solar. Y el rebote ya se siente también en los Cedear que cotizan en la Bolsa argentina.

Después de haber sido uno de los segmentos más castigados de 2025, las acciones vinculadas a energía limpia comenzaron a reaccionar con fuerza durante mayo.

Entre ellas apareció nuevamente en el radar First Solar, uno de los nombres más seguidos por los fondos institucionales dentro del negocio solar estadounidense.

Según los datos de BYMA que compartiste, First Solar llegó a acumular una suba cercana al 50% en dólares durante mayo.

En paralelo, el ETF iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), que funciona como referencia global del sector renovable, avanzó cerca de 12% mensual, según datos de BYMA al 28 de mayo.

Detrás del movimiento hay un cambio importante en la narrativa financiera global. Durante los últimos dos años, las compañías solares quedaron bajo fuerte presión por la suba de tasas de interés en Estados Unidos, la caída de márgenes y el exceso de oferta proveniente de China. Eso provocó derrumbes muy agresivos en muchas acciones del sector.

Ahora parte de Wall Street empieza a apostar a que ese ajuste extremo dejó valuaciones demasiado deprimidas y abrió espacio para un rebote.

La recuperación también aparece apoyada en un nuevo factor estructural: la explosión de demanda energética asociada al boom de inteligencia artificial.

Los grandes centros de datos necesitan cantidades crecientes de electricidad para entrenar modelos y sostener infraestructura de IA. Eso reactivó en Wall Street toda la discusión sobre generación energética futura.

El mercado ya no mira solamente petróleo y gas. También vuelve a incorporar energía nuclear, redes eléctricas y renovables dentro de las apuestas estratégicas de largo plazo.

Ahí es donde el sector solar empieza nuevamente a ganar protagonismo. En el caso de First Solar, además, hay factores específicos que explican por qué muchos fondos la consideran una de las compañías mejor posicionadas dentro de la transición energética.

La empresa tiene fuerte exposición a manufactura estadounidense, se beneficia de incentivos fiscales vinculados al Inflation Reduction Act y posee una estructura menos dependiente de China que otros jugadores del sector. Eso la convirtió en uno de los vehículos preferidos de Wall Street para apostar al negocio solar sin asumir parte de los riesgos geopolíticos que enfrentan otros fabricantes.

El Cedear y el sector bajo la lupa de los expertos

Al respecto, Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, dijo a El Cronista que “es cierto que el sector solar recuperó un fuerte impulso durante mayo, impulsado por la narrativa de mayor demanda energética asociada a la inteligencia artificial, los centros de datos y una mejora en las perspectivas de algunas compañías líderes”.

Sin embargo, dentro del sector hay diferencias muy importantes que los inversionistas deben tener en cuenta, advirtió la experta.

La estratega aseveró que First Solar destaca sobre gran parte de sus competidores porque combina fundamentos sólidos con una estructura técnica que sigue mostrando fortaleza y momentum.

“La compañía se ha beneficiado de una posición estratégica dentro del mercado estadounidense y de una demanda que podría mantenerse elevada durante los próximos años”, señaló.

Dicho esto, también es importante reconocer que el activo acumula cerca de seis semanas consecutivas de avances, por lo que sería completamente normal observar retrocesos o fases de consolidación en el corto plazo, comentó.

“Este tipo de movimientos suelen ser saludables dentro de tendencias alcistas de largo plazo y no necesariamente implican un cambio en la tesis principal”, aseguró la experta.

Precisamente por la volatilidad que caracteriza tanto a First Solar como al sector renovable en general, Chaves considero que los inversores deben evitar perseguir el precio por miedo a quedarse fuera del movimiento.

“En muchos casos, esperar retrocesos o puntos de entrada más favorables puede ofrecer una mejor relación entre riesgo y retorno”.

Además, es importante no generalizar. “Que el sector solar haya tomado momentum no significa que todas las compañías del segmento representen una oportunidad atractiva. Existen empresas que todavía mantienen estructuras técnicas débiles, desafíos operativos o modelos de negocio menos sólidos”, señaló la experta.

Por eso, más que apostar por el sector en bloque, Chaves considera fundamental realizar una selección cuidadosa de compañías y diferenciar entre aquellas que están liderando la tendencia y aquellas que simplemente se están beneficiando temporalmente del entusiasmo del mercado.

El sector solar volvió al radar: por qué First Solar saltó 50%

Por su parte, Facundo Barrera, socio en Fincoach, dijo a este medio que a fines del año pasado y comienzos de este año, el mercado empezó a poner en duda el nivel de CapEx de las compañías ligadas a inteligencia artificial, especialmente en el segmento de software.

La preocupación pasaba por si la propia IA podía terminar reemplazando parte de esos modelos de negocio y afectar la rentabilidad futura del sector tecnológico.

Sin embargo, esas dudas quedaron parcialmente eclipsadas por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que desplazó el foco del mercado hacia la geopolítica y la energía.

Ahora, con una posible tregua sobre la mesa, “parte de ese entusiasmo volvió rápidamente a Wall Street y eso ayudó a explicar por qué varias acciones vinculadas a infraestructura energética y transición renovable retomaron las subas”, advirtió Barrera.

En ese contexto reapareció con fuerza First Solar, una de las compañías más seguidas dentro del negocio solar en Estados Unidos.

“La empresa tiene una ventaja competitiva importante frente a otros jugadores del sector y sus últimos resultados estuvieron bastante por encima de lo esperado, especialmente a nivel de ganancias por acción”.

Parte del rally reciente de la acción, que llegó a subir cerca de 50%, se explica justamente por esa combinación entre mejores balances, recuperación del apetito por activos growth y una renovada expectativa sobre la demanda energética que podría generar la expansión de la inteligencia artificial.

Hacia adelante, el mercado cree que la evolución del sector seguirá dependiendo de varios factores: la situación geopolítica en Medio Oriente, el contexto macroeconómico global y, sobre todo, si la expansión de la infraestructura tecnológica y de IA continúa impulsando inversiones en generación de energía y capacidad solar.