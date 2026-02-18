La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el aumento de 2,85% en las jubilaciones y pensiones que regirá a partir de marzo de 2026. En esta oportunidad, los haberes se ajustarán conforme con el índice de inflación de enero que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). A ello debe sumarse $ 70.000 del bono adicional que recibirán los beneficiarios con los haberes más bajos. Asimismo, el organismo previsional aclaró que aquellos que superen el haber mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar el tope correspondiente a marzo. Con esta actualización, el haber mínimo garantizado pasará de $ 359.079,70 a $ 369.672, lo que representa un incremento de $ 10.593 para los jubilados que perciben el monto básico. A ello debe sumarse $ 70.000 del bono adicional que lleva dos años sin actualización, lo cual culmina en una suma de bolsillo de $ $ 439.600. Asimismo, el organismo también fijó el haber máximo jubilatorio en $ 2.487.546,79, mientras que el valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará de $ 295.738,18. Las pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, en tanto, quedaron fijadas en 328.770,91 ($ 258.770,91 de haber con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $ 132.839,78, la AUH por hijo con discapacidad a $ 432.544,27 y la Asignación Familiar por Hijo a $ 66.426,07 para el primer rango de ingresos. En octubre del año pasado el Gobierno anticipó en el Boletín Oficial todo el calendario de pagos 2026. Sin embargo, en el anexo de marzo aparece como fecha de cobro el lunes 23, que será Día no laborable con fines turísticos, lo que podría implicar modificaciones de último momento. A la espera de que el organismo previsional oficialice en su web la información, el calendario de pagos de marzo por el momento se presenta así: