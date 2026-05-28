En un contexto de recortes sobre la obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad lanzó la Licitación Pública 0014/2026 para la ejecución de obras correspondientes al “Sistema C.Re.Ma. 2022 - Malla 304” sobre rutas clave en una provincia del norte del país.

Se trata de un proyecto de gran envergadura destinado a la recuperación y mantenimiento integral de dos de las trazas viales más estratégicas para la conectividad y la economía de la provincia de La Rioja: la Ruta Nacional N° 38 y la Ruta Nacional N° 79.

La convocatoria corresponde a la UOC 46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones de la DNV, bajo modalidad de ajuste alzado y expediente EX-2026-24023783- -APN-LYC#DNV, según consignó la Agencia NA.

Vialidad: Milei activa la obra pública en rutas clave de esta provincia

El proyecto contempla una inversión que asciende a $ 71.916.867.000, con un plazo total de ejecución de 6 años.

Puntualmente, contempla trabajos sobre dos tramos de las rutas:

La Ruta Nacional N° 38, en el tramo comprendido entre el límite Córdoba/La Rioja y Punta de los Llanos, entre los kilómetros 211,03 y 291,85

La Ruta Nacional N° 79, entre Santa Rita RP31 y el empalme con la RN60, del kilómetro 209,27 al 368,36.

Las consultas deberán efectuarse exclusivamente a través de CONTRAT.AR hasta el 4 de agosto de 2026 a las 23:59, mientras que las ofertas deberán presentarse por la misma plataforma hasta el 20 de agosto de 2026 a las 10:00.

La apertura de ofertas se realizará el 20 de agosto de 2026 a las 10:00 mediante acto público electrónico y automático a través del sistema CONTRAT.AR.

El mapa del ajuste: Milei frena obra pública clave para el agro, Vaca Muerta y el comercio exterior

Mientras el Gobierno concentra el discurso público en el equilibrio fiscal y la reducción del gasto estatal, las planillas anexas de la Decisión Administrativa 20/2026 también aplican un freno sobre obras públicas estratégicas para el aparato productivo argentino y para gobernadores de todos los colores políticos.

Según pudo corroborar El Cronista en esta nota, los anexos revelan recortes sobre rutas nacionales, infraestructura hídrica, saneamiento y programas federales financiados incluso por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.