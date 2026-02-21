De cara al cronograma de pagos de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que pagará un bono de casi $ 600.000 por única vez a un grupo de beneficiarios si cumplen con una serie de requisitos. En continuidad con el calendario de liquidación, el organismo definió los incrementos del próximo mes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El aumento será del 2,9% para los haberes de los jubilados y pensionados, así como también quienes perciben las Asignaciones Familiares y demás prestaciones sociales. En este contexto, un grupo de titulares de la AUH recibirá además un refuerzo adicional. Se trata del monto correspondiente al refuerzo por adopción, una de las prestaciones más destacadas de las Asignaciones de Pago Único (APU). Esta ayuda económica se entrega por única vez a familias que hayan celebrado el nacimiento de un hijo, adopción o matrimonio. El próximo mes, los titulares que hayan concretado legalmente una adopción pasará a cobrar $ 449.888 a $ 462.934. Además, los beneficiarios de este extra también recibirán la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este marco, el monto para las familias con un hijo será de $ 106.250. Sin embargo, aquellas familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento. Por lo tanto, el monto total de la AUH será de $ 132.839. Por lo que quienes cobren las dos prestaciones (Asignación por Adopción y la AUH) y además hayan presentado la libreta cobrarán un total de $ 595.773 en marzo. El trámite para solicitar esta asignación puede realizarse de manera presencial o digital. Si se decide realizarlo de forma presencial, hay que seguir estos pasos: El trámite puede realizarse de manera online a través de la página oficial de ANSES o mediante la app móvil. En caso de inconvenientes para enviarla por internet, también es posible presentarla en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo. Para solicitar el documento de forma online se deben seguir los siguientes pasos: