Rodrigo Landi posee más de 20 años de trayectoria dentro de Mercedes-Benz Group y Daimler Truck, con amplia experiencia en Finanzas y liderazgo.

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina anuncia el nombramiento de Rodrigo Landi como nuevo Chief Financial Officer (CFO). Sucederá a Anna Castro quien, tras ocupar el cargo durante más de tres años, continuará su carrera profesional en Mercedes-Benz Brasil.

La empresa agradece a la ejecutiva por su compromiso y dedicación durante una etapa clave para la organización, marcada por la inauguración del Centro Industrial Zárate.

Rodrigo posee más de 20 años de trayectoria dentro de Mercedes-Benz Group y Daimler Truck, con amplia experiencia en Finanzas y liderazgo en Argentina, Alemania, Brasil y el Reino Unido. Aporta una sólida trayectoria en gestión estratégica, liderazgo de equipos de alto desempeño y un enfoque orientado al negocio y a las personas, promoviendo de manera constante una cultura de excelencia, responsabilidad, equidad e integridad.

Ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, cuenta con un Máster en Finanzas y es graduado del Advanced Leadership Program del International Institute for Management Development (IMD).

Con este nombramiento, Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina continúa consolidando una gestión financiera sólida.

Antes de asumir este nuevo rol, se desempeñó como Head of Controlling Sales & Aftersales EMEA, liderando a los CFOs europeos y definiendo la estrategia con la casa matriz.

En ese marco, llevó adelante iniciativas orientadas al fortalecimiento del liderazgo de Mercedes-Benz en el mercado, la optimización de estrategias de precios, el impulso de vehículos eléctricos y la transformación digital.

Previamente, ocupó posiciones clave como CFO de Mercedes-Benz Trucks UK, CFO de Daimler Buses UK, CFO de Mercedes-Benz Argentina y Head of Finance & Controlling Vans Latin America, entre otros.

Con este nombramiento, Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina continúa consolidando una gestión financiera sólida, alineada con su estrategia de crecimiento sostenible en el país.

En este marco, la empresa reafirma su propósito de acompañar a todos los que mantienen el mundo en movimiento y avanzar en su visión de construir la mejor compañía de camiones y buses.