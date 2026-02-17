Cada año planificar los días de descanso es clave. Con el fin de los días de Carnaval, todos queremos saber cuándo será el próximo fin de semana largo. La atención se centra en marzo, el segundo mes con un fin de semana largo de cuatro días. El primer gran descanso tras el verano llega en la tercera semana de marzo. Este fin de semana XL se extiende del sábado 21 al martes 24 de marzo, conformando un periodo ideal para viajar por el país. Abril de 2026 concentra dos conmemoraciones importantes que generan otro fin de semana largo en Argentina de cuatro días. Para organizar tus vacaciones o escapadas de fin de semana, tomá nota de los feriados que completan la primera mitad del año en el cronograma oficial 2026: Para evitar inconvenientes laborales durante los fines de semana largos 2026, es vital distinguir ambos términos: Rige la normativa del descanso dominical. Si se trabaja, se debe percibir remuneración doble. El empleador decide si se trabaja. Si se presta servicio, la jornada se paga de forma simple. El lunes 23 de marzo y el lunes 7 de diciembre son ejemplos de esta categoría en 2026.