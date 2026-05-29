El cierre de mayo empezará a mostrar un escenario climático mucho más inestable en distintas regiones de la Argentina.

Después de una semana marcada por la humedad, la niebla y temperaturas bajas, los pronósticos anticipan varios días con lluvias y tormentas que podrían extenderse durante gran parte del último fin de semana del mes.

¿Cuáles serán las zonas del país en alerta por tormentas durante el último fin de semana de mayo?

Las condiciones más complicadas aparecerán sobre el norte argentino , donde el Servicio Meteorológico proyecta acumulados elevados de agua y tormentas con actividad eléctrica fuerte. En paralelo, la Patagonia continuará bajo un período de precipitaciones persistentes y mucha nubosidad.

El Servicio Meteorológico proyecta acumulados elevados de agua y tormentas con actividad eléctrica fuerte en distintas regiones del país para el último fin de semana de mayo. (Foto: Archivo) ChatGPT

Mientras tanto, el centro del país seguirá bajo un ambiente húmedo y con escasos cambios térmicos. Aunque no se esperan fenómenos extremos en esa región, la presencia de niebla y lloviznas seguirá siendo constante durante las próximas jornadas.

Alertan por tormentas fuertes, granizo y lluvias intensas en el norte argentino

El foco principal de inestabilidad estará sobre Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones entre el viernes y el inicio de la próxima semana.

Distintos modelos meteorológicos prevén tormentas con acumulados importantes de lluvia y períodos de actividad eléctrica intensa.

Las provincias más afectadas podrían registrar:

Lluvias persistentes durante varias horas.

Tormentas aisladas fuertes.

Ráfagas de viento inestables.

Posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas para sectores del noreste argentino por tormentas localmente intensas.

En algunas áreas, los acumulados de lluvia podrían superar ampliamente los valores habituales para esta época del año.

La Patagonia tendrá más de 72 horas de inestabilidad y precipitaciones

En el sur argentino, un sistema de bajas presiones comenzó a avanzar desde el Pacífico y ya genera precipitaciones sobre sectores cordilleranos.

Las lluvias afectan principalmente zonas de Neuquén, Río Negro y Chubut , donde continuará el tiempo inestable durante varios días.

Los pronósticos anticipan estas condiciones para la región:

Precipitaciones persistentes en cordillera.

Cielos cubiertos durante gran parte del fin de semana.

Ambiente frío y húmedo.

Nuevos ingresos de inestabilidad hacia el domingo.

Sobre el llano patagónico las lluvias serán más aisladas, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto.

Los especialistas también siguen de cerca un segundo sistema frontal que podría reforzar nuevamente las precipitaciones a comienzos de la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas amarillas para sectores del noreste argentino por tormentas localmente intensas. (Foto: Shutterstock)

Cómo seguirá el frío durante el cierre de mayo en Argentina

El ambiente continuará fresco en gran parte del país, aunque sin ingresos de aire polar extremos en el corto plazo.

Las tardes tendrán temperaturas moderadas, especialmente en zonas donde logre aparecer algo de sol entre la nubosidad.

Para los próximos días se esperan estas marcas térmicas:

Mínimas frescas y húmedas .

Tardes entre 15 y 22 grados .

Baja probabilidad de heladas .

Sensación térmica variable según la nubosidad.

La humedad seguirá teniendo un rol importante en la sensación de frío, sobre todo durante las primeras horas del día.

En las regiones con mayor presencia de nubes, el ambiente continuará mostrando características típicas de un otoño húmedo e inestable.