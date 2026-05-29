El Gobierno definió los haberes mensuales vigentes según cada jerarquía y función dentro del sistema militar argentino. Foto: El Cronista.

A fines de marzo, el Gobierno de Javier Milei dispuso una actualización salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. El último tramo de los incrementos impactará en los sueldos de mayo de 2026, que se cobran en junio .

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 10/2026 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, donde se fijan los importes del haber mensual para cada jerarquía dentro del sistema militar.

Aumento para las Fuerzas Armadas: cómo quedan las escalas en junio 2026

El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo , fundamentales en junio, que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Servicio Militar en Argentina: a partir de este mes, todas estas personas ya están convocadas al Ejército (foto: archivo).

Entre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran:

Suplementos por función o destino

Adicionales por zona geográfica

Bonificaciones por especialidad o formación

Antigüedad en el servicio.

La escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en junio de 2026.

Por otro lado, sobre fin de mes, el personal de las Fuerzas Armadas cobrará el primer Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026: el comúnmente llamado aguinaldo se abona el 30 de junio y corresponde a un 50% del mejor salario recibido este año .

El empleador —en este caso el Estado Nacional— tiene un período de gracia de hasta cuatro días hábiles para abonar el aguinaldo, por lo que se puede cobrar hasta el lunes 6 de julio.

El personal militar y de establecimientos navales, que pertenece a las Fuerzas Armadas, recibe en junio una actualización salarial. Foto: Casa Rosada.

Cómo quedan las escalas de las Fuerzas Armadas en junio 2026

Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado desde el 1° de mayo, a cobrarse en junio, a los cuales se les debe adicionar el aguinaldo:

Grado Haber mensual Mayo 2026 Teniente General, Almirante, Brigadier General $ 3.161.227 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $ 2.819.120 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $ 2.568.496 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $ 2.249.776 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $ 1.956.072 Suboficial Mayor $ 1.580.610 Mayor, Capitán de Corbeta $ 1.541.059 Suboficial Principal $ 1.401.249 Capitán, Teniente de Navío $ 1.276.302 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $ 1.242.227 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.135.195 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $ 1.092.677 Teniente, Teniente de Corbeta $ 1.023.416 Sargento, Cabo Principal $ 980.975 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $ 926.881 Cabo Primero $ 880.369 Cabo, Cabo Segundo $ 814.831 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $ 742.200 Voluntario 2da., Marinero 2da. $ 686.838

Cómo quedan las escalas de la Policía de Establecimientos Navales en junio 2026

Por su parte, los miembros de la Policía de Establecimientos Navales recibirán las siguientes cifras junto al aguinaldo correspondiente: