El fin de semana largo de Carnaval termina y miles de beneficiarios del sistema previsional argentino se preguntan cuándo cobran su jubilación, pensión o asignación. Luego del feriado XL, la ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, continuará con su calendario de pagos desde este miércoles 18 de febrero de 2025. La reanudación del calendario tras el receso de Carnaval trae consigo el pago de varias prestaciones: Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo y cuyos documentos finalicen en 5 podrán cobrar su prestación mensual junto al bono extraordinario de $ 70.000 pesos. Este complemento busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema jubilatorio. En la misma jornada cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo cuyos documentos terminen en 5. Ambas prestaciones son pilares del sistema de protección social y benefician a millones de familias argentinas con hijos menores de 18 años o con discapacidad. Para las titulares de la Asignación por Embarazo, el turno es para quienes posean documentos terminados en 4. Esta prestación acompaña a las embarazadas a partir de la semana 12 de gestación y hasta el nacimiento del bebé. Los documentos finalizados en 6 y 7 corresponden al cobro de la Asignación por Prenatal, que complementa los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia durante el período de gestación. Todas las prestaciones abonadas esta semana incluyen el ajuste por movilidad previsional del 2,85%, que se aplica sobre los montos del período anterior. Este porcentaje es el resultado de la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los haberes de forma trimestral tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, divulgado por el INDEC. Para evitar confusiones tras el fin de semana largo, ANSES pone a disposición de los beneficiarios cuatro vías de consulta rápidas y gratuitas: Para evitar largas filas y demoras tras el regreso del feriado, se recomienda verificar la fecha de cobro antes de ir al banco o cajero automático, utilizar el cobro por home banking o billetera virtual cuando sea posible, y acercarse al cajero en horarios de menor afluencia —primeras horas de la mañana o después del mediodía—. Cabe recordar también que no es obligatorio cobrar el mismo día del cronograma: los fondos permanecen disponibles en la cuenta.