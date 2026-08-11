La aplicación que permite ahorrar hasta un 30% en carnicerías, pescaderías y granjas.

En esta noticia Cómo ahorrar hasta un 30% en carnicerías, pescaderías y granjas de CABA

Cuenta DNI se convirtió en una herramienta clave para cuidar el bolsillo de los bonaerenses, especialmente por sus descuentos en productos de consumo cotidiano. Sin embargo, la decisión de unificar el beneficio más importante para carnicerías con el de comercios de cercanía meses atrás generó cierta decepción entre los usuarios.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, existe una aplicación que ofrece descuentos en distintos rubros y mantiene beneficios específicos para carnicerías, pescaderías y granjas, un sector clave para quienes buscan reducir el gasto en alimentos.

Cómo ahorrar hasta un 30% en carnicerías, pescaderías y granjas de CABA

El Banco Ciudad mantiene una serie de beneficios destinados a facilitar las compras habituales de los vecinos de CABA. Entre ellos se encuentra una promoción de Buepp, su billetera virtual, que ofrece un 30% de reintegro en las Ferias de Abastecimiento Barrial de la Ciudad (FIAB).

Ferias de la Ciudad. Gobierno de la Ciudad.

El descuento alcanza las compras realizadas con Buepp los lunes, martes, jueves y sábados, con un tope de reintegro de hasta $20.000 mensuales, que se alcanza al gastar $100.000 durante el mes.

La aplicación puede descargarse de manera gratuita y permite pagar mediante código QR. Además, el beneficio puede resultar especialmente conveniente para los hogares en los que varios integrantes utilizan la billetera para realizar sus compras.

Las Ferias de Abastecimiento Barrial funcionan en plazas, parques y distintos espacios públicos de las 15 comunas porteñas. En estos espacios se pueden encontrar productos de consumo cotidiano como frutas y verduras, carnes, pescados, lácteos, pastas, fiambres, panificados, productos de almacén, especias, cereales y artículos de limpieza, además de opciones de bazar, plantas y productos para mascotas.

Para consultar los días, horarios y ubicación de la feria más cercana, podés hacer clic acá.