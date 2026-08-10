Al volver al auto después de dejarlo estacionado, una botella de plástico encajada junto a una de las ruedas puede parecer un detalle sin importancia. Sin embargo, se trata de una maniobra que utilizan los delincuentes para robar en cuestión de segundos, sobre todo en estacionamientos de supermercados, centros comerciales o lugares con mucho movimiento.

Cómo funciona la trampa de la botella en la rueda del auto

La maniobra consiste en colocar una botella aplastada entre el neumático y el guardabarros, casi siempre en la rueda trasera del lado del acompañante. Así, el conductor —que suele ingresar por la puerta del lado opuesto— no la ve al subir al vehículo.

Cuando el auto arranca y comienza a moverse, la rueda aplasta la botella y genera un ruido fuerte, similar al de un desperfecto mecánico o un neumático pinchado. La reacción instintiva es frenar y bajar a revisar qué pasó.

Ese momento de distracción es el que buscan los delincuentes: si el conductor deja el motor encendido o las puertas sin trabar, un cómplice puede aprovechar para llevarse el auto o robar objetos de valor que hayan quedado a la vista.

Qué hacer si encontrás una botella en la rueda del auto

Si detectás una botella o cualquier elemento extraño junto a una rueda, lo recomendable es no ignorarlo. Hacé una inspección visual rápida alrededor del vehículo antes de subir, sobre todo si estuvo estacionado en un lugar poco concurrido.

Si al circular escuchás un ruido raro, lo más seguro es apagar el motor, retirar las llaves y cerrar el auto con llave antes de bajar a revisar. Aunque sean solo unos segundos, esa precaución puede evitar un robo.

Cómo proteger el auto y evitar robos de objetos

Una de las medidas más sencillas para reducir riesgos es no dejar bolsos, mochilas, teléfonos, computadoras u otros elementos de valor a la vista, aunque el vehículo permanezca cerrado.

También conviene tener las llaves preparadas antes de llegar al auto para reducir el tiempo de distracción junto al vehículo y, una vez adentro, trabar las puertas antes de encender el motor.

Archivo El Cronista

Medidas preventivas y otras tácticas de distracción

Existen además otras maniobras con el mismo objetivo: falsos avisos de una supuesta falla mecánica, golpes leves mientras el auto está detenido o pedidos de ayuda que buscan desviar la atención del conductor.

Por eso, los especialistas en seguridad recomiendan actuar con prudencia y sin pánico: apagar el motor, cerrar las puertas y observar el entorno antes de bajar a revisar cualquier ruido extraño.

Qué revisar antes de subir o alejarte del vehículo

Convertir la revisión del auto en un hábito puede ayudar a detectar situaciones anormales. Antes de subir, conviene rodear brevemente el vehículo y mirar las ruedas, sobre todo si estuvo estacionado durante varias horas o en lugares con mucho tránsito de personas.

Al estacionar, es aconsejable elegir lugares bien iluminados, con circulación de personas o vigilancia, y mantener siempre las ventanillas cerradas y las pertenencias fuera de la vista. Ninguna de estas medidas elimina por completo el riesgo, pero disminuyen las posibilidades de convertirse en un blanco fácil.