En esta noticia Uno por uno, los descuentos con Cuenta DNI en julio

Julio llegó cargado de oportunidades para que tu billetera digital te ayude a ahorrar. El Banco Provincia confirmó una serie de beneficios y descuentos para aliviar el presupuesto familiar y aprovechar al máximo cada compra.

Con aumento en el tope de descuento de dos beneficios clave, este es el momento ideal para sacarle todo el jugo a tu aplicación, sobre todo durante las vacaciones de invierno. Te presentamos el listado completo de todas las ofertas de agosto para que ahorres a lo grande.

Uno por uno, los descuentos con Cuenta DNI en julio

Para acceder a todos estos beneficios, es indispensable pagar a través de la aplicación Cuenta DNI. Los reintegros se verán reflejados en tu cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

1. Comercios de cercanía

20% de descuento de lunes a viernes con tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con $ 30.000 en consumos.

2. Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $ 15.000 en consumos.

3. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con $ 15.000 en consumos.

Banco Provincia anunció NUEVOS descuentos con Cuenta DNI en julio: qué días aplican. Foto (Archivo)

4. Gastronomía

25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $ 10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos.

5. FULL YPF (gastronomía)

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $ 10.000 por fin de semana, que se alcanza con $ 40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

6. Marcas destacadas

30% de descuento todos los días. Tope de $ 15.000 por mes, que se alcanza con $ 50.000 en consumos mensuales.

Otros descuentos y promociones especiales

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $ 18.000 por mes. Se alcanza con $ 45.000 en consumos.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto)

Hasta tres cuotas sin interés en comercios que no pertenecen al rubro alimentos.