CABA lo confirmó: estos conductores podrán decirle adiós a la VTV y no tendrán que pagar el trámite

Si alguna vez viste un auto con una tela roja colgando de la parte trasera o de una ventana, es necesario que sepas que no se trataba de una decoración ni de una costumbre.

En la materia seguridad vial, ese elemento tiene una función concreta en algunos países, como Colombia, y permite advertir una situación que puede representar un riesgo para quienes circulan detrás.

La señal suele aparecer con vehículos de carga y, en algunas legislaciones de tránsito, su uso incluso es obligatorio. Por esta razón, es de suma importancia conocer qué significa para evitar maniobras peligrosas y mejorar la seguridad vial.

Qué significa llevar una tela roja en un coche en movimiento

La tela roja cumple la función de advertir que el vehículo transporta una carga que excede el largo habitual de la carrocería , especialmente en la parte trasera.

La tela roja cumple la función de advertir que el vehículo transporta una carga que excede el largo habitual de la carrocería, especialmente en la parte trasera. (Fuente: imagen creada con IA) ChatGPT

Su objetivo es alertar a los demás conductores para que identifiquen el riesgo con anticipación y mantengan una distancia prudente al circular.

Es frecuente verla cuando se trasladan:

Muebles u objetos voluminosos.

Tubos o caños de gran longitud.

Escaleras y materiales de construcción.

Cualquier carga que sobresalga de la parte trasera del vehículo.

Por qué es importante esta señal de tránsito y para qué sirve

La principal función de esta señal es reducir el riesgo de accidentes. Si la carga sobresale y no está correctamente señalizada, otros conductores podrían advertirla demasiado tarde .

Por ese motivo, distintas normas de tránsito en América Latina establecen que los objetos que exceden el largo del vehículo deben ser visibles para quienes circulan detrás.

En países como Colombia, por ejemplo, la legislación dispone que durante el día se utilice un paño rojo y, durante la noche, una luz roja o un elemento reflectante para indicar la presencia de la carga.

Cómo debe colocarse la tela roja para señalizar una carga

Para que cumpla su función, la tela debe instalarse en el extremo de la carga que sobresale y permanecer completamente visible durante el recorrido.

Para que cumpla su función, la tela debe instalarse en el extremo de la carga que sobresale y permanecer completamente visible durante el recorrido. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Aunque las características pueden variar según la normativa de cada país, generalmente se recomienda utilizar una tela de color rojo intenso y de un tamaño suficiente para ser vista a distancia.

Además de colocar la señal, también es fundamental asegurar correctamente la carga antes de salir. Una buena sujeción y una correcta señalización ayudan a prevenir incidentes y contribuyen a una circulación más segura para todos los usuarios de la vía.