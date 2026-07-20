El 50% de descuento en transporte público constituye una de las grandes ventajas comerciales para los ancianos de la República Mexicana. Quienes busquen acceder a este beneficio tendrán que prestar especial atención a los requisitos.

Los jubilados del territorio azteca que reúnan las condiciones establecidas y hayan tramitado la credencial de la entidad, tendrán la posibilidad de disfrutar de una promoción exclusiva, como viajar a mitad de precio.

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El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene actualizado en su lista de beneficios para los miembros del sector poblacional de edad más avanzada un importante descuento en transporte público.

Requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM

El proceso esencial para obtener la credencial del INAPAM comienza en el momento de la inscripción en la institución. Para acceder a los beneficios, es imprescindible que los interesados se presenten en el módulo más cercano a su residencia o en las oficinas de la Secretaría del Bienestar para iniciar el trámite.

El trámite requiere, primordialmente, que los solicitantes presenten una serie de documentos, entre los cuales se incluye el acta de nacimiento y que cumplan con ciertos criterios, tales como:

Ser mayor de 60 años.

Un comprobante de domicilio .

. Presentar identificación oficial válida que certifique la edad.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Qué beneficios ofrece la tarjeta del INAPAM?

Los jubilados que posean la credencial del INAPAM tienen en su poder una herramienta valiosa que les otorga acceso a un amplio abanico de descuentos y promociones en diversos servicios y adquisiciones.

En lo que se refiere a los beneficios económicos, los jubilados en el país pueden acceder a rebajas de hasta el 50% en el pago del impuesto predial en varios estados, además de otras promociones:

Acceso gratuito o con tarifa preferencial a espectáculos y actividades recreativas.

y Administración gratuita o con descuento a museos, zonas arqueológicas, parques nacionales y eventos culturales.

y Descuentos en establecimientos comerciales, tiendas de abarrotes, restaurantes, hoteles y agencias de viajes.

y Descuentos en productos y servicios de salud, medicamentos, ópticas y estudios clínicos.

¿Qué descuento tienen los jubilados en el transporte público?

Los adultos mayores con credencial INAPAM tendrán la oportunidad de acceder a un descuento del 50% en el transporte público a partir del mes de enero, siempre que logren tramitar "Mi Pasaje Amarillo“.

Este procedimiento puede realizarse en diversas localidades, entre ellas las siguientes: