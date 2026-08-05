La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).

Las personas que cuentan con una tarjeta del Banco del Bienestar ya pueden acceder a descuentos especiales en las tiendas SUPERISSSTE, gracias a la nueva campaña “Paga y Ahorra”, una estrategia conjunta que busca apoyar la economía de millones de familias mexicanas mediante precios preferenciales en miles de productos.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de México para fortalecer el poder adquisitivo de los beneficiarios de programas sociales y clientes del Banco del Bienestar. Con esta alianza, quienes realicen sus compras con la tarjeta de la institución bancaria podrán obtener hasta un 10% de descuento en artículos participantes dentro de la cadena de tiendas SUPERISSSTE.

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¿Cómo obtener el descuento de hasta 10% en SUPERISSSTE con la tarjeta del Banco del Bienestar?

La campaña “Paga y Ahorra” ya se encuentra vigente en todas las sucursales de SUPERISSSTE del país y ofrece descuentos especiales en más de 3 mil 500 productos participantes para quienes paguen con la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para aprovechar el beneficio solo es necesario:

Realizar las compras en cualquier tienda SUPERISSSTE del país.

Pagar con la tarjeta del Banco del Bienestar .

Elegir productos identificados como participantes en la promoción.

Consultar en la sucursal los términos y condiciones de la campaña.

Con esta estrategia, ambas instituciones buscan beneficiar a más de 35 millones de usuarios del Banco del Bienestar, promoviendo el ahorro en las compras cotidianas y facilitando el acceso a productos de calidad a precios más accesibles.

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La campaña busca fortalecer la economía familiar

SUPERISSSTE explicó que esta alianza forma parte de su estrategia para ofrecer precios justos y ampliar las opciones de apoyo para las familias mexicanas, mediante promociones que ayuden a reducir el gasto diario en productos de consumo.

Descuentos y ahorros.

Por su parte, el Banco del Bienestar señaló que la campaña reafirma su compromiso de impulsar acciones que mejoren el bienestar de la población, además de fortalecer el acceso de millones de personas a beneficios adicionales por utilizar los servicios de la institución financiera.

Las autoridades informaron que la promoción ya está disponible en todas las tiendas SUPERISSSTE del país, donde los clientes podrán identificar fácilmente los productos incluidos en la campaña y conocer directamente en cada sucursal las condiciones para obtener el descuento de hasta el 10 por ciento.