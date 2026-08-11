En medio de una creciente disputa entre China y Estados Unidos por su influencia en la Argentina, el Gobierno prepara una misión oficial a Beijing para avanzar en la firma de protocolos sanitarios pendientes que permitan abrir nuevas exportaciones argentinas.

Fuentes del Gobierno confirmaron a El Cronista que el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajarán a China para avanzar en las negociaciones comerciales con Beijing.

El viaje estaba previsto para noviembre, en coincidencia con la feria SIAL, uno de los principales encuentros internacionales de alimentos y bebidas. Sin embargo, la visita del Papa obligó al Gobierno a adelantar la misión.

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