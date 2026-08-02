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En distintos estados de México, laos adultos mayores pueden obtener un descuento del 50% en el trámite de la licencia de conducir al presentar su credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). No obstante, los requisitos, la edad mínima y las condiciones para acceder al beneficio varían según la entidad.

Para 2026, estados como Jalisco, Sonora, Querétaro y Guanajuato mantienen vigente este apoyo, aunque también existen otras entidades que ofrecen descuentos similares.

Oficial | Jalisco, Sonora, Querétaro y Guanajuato darán descuento en la licencia de conducir: será para jubilados y pensionados que realicen este trámite Shutterstock

Cabe señalar que el INAPAM no administra este beneficio de manera directa. Son las autoridades estatales, a través de sus secretarías de finanzas o de movilidad, las que determinan si aplican el descuentos, quiénes pueden acceder a ella y cuáles son los requisitos.

Estados que ofrecen el 50% de descuento en la licencia de conducir

Además de Jalisco, otras entidades también contemplan este beneficio durante 2026.

En Sonora, el descuento aplica para personas mayores de 60 años y pensionados en trámites de expedición, renovación o reposición de la licencia.

En Querétaro, el apoyo está dirigido a quienes cuentan con credencial vigente del INAPAM, así como a jubilados y pensionados. En algunos casos, también se solicita una póliza de seguro de responsabilidad civil del vehículo que será utilizado durante la prueba práctica.

Por su parte, el Estado de México ofrece la reducción en las licencias particulares tipo A y C para adultos mayores de 60 años o titulares de la credencial del INAPAM.

En Chiapas y Veracruz, el descuento se otorga al presentar la tarjeta vigente del instituto en los módulos correspondientes.

Mientras tanto, Guerrero y Colima incluyen dentro del beneficio las licencias para automovilistas y motociclistas.

En Guanajuato, la reducción aplica en los derechos por expedición o refrendo de la licencia para personas adultas mayores y jubiladas.

En el caso de Jalisco, la Ley de Ingresos 2026 establece un descuento del 50% para personas de 65 años o más en los trámites de expedición, renovación, reposición o duplicado de la licencia de conducir.

Para el resto de las entidades federativas, se recomienda consultar directamente con las oficinas de movilidad o recaudación, ya que algunos gobiernos implementan descuentos temporales o programas de apoyo específicos.

¿Qué documentos se necesitan para obtener el descuento?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán presentar, en original y copia, la documentación solicitada por las autoridades estatales.

Generalmente se requiere:

Credencial vigente del INAPAM.

Identificación oficial, como credencial para votar, pasaporte o cédula profesional.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Examen médico o de la vista, dependiendo del estado

na vez revisados los documentos, la autoridad correspondiente aplica el descuento al momento de generar el pago.

¿Qué ocurre con la licencia permanente?

En entidades como la Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Morelos existe la modalidad de licencia permanente, la cual permite conducir sin necesidad de realizar renovaciones periódicas.

Sin embargo, legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para eliminar este esquema y sustituirlo por un modelo de renovación obligatoria. La propuesta contempla que todos los conductores, incluidos los adultos mayores, acrediten periódicamente sus condiciones físicas y habilidades al volante como medida para fortalecer la seguridad vial.

La iniciativa también establece que quienes ya obtuvieron una licencia permanente antes de 2007 o durante el periodo en que volvió a expedirse entre 2024 y 2025 conservarán ese derecho, ya que el principio de irretroactividad de la ley protege los documentos emitidos con anterioridad.