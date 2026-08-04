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Aunque la mayoría de los usuarios de Cuenta DNI aprovecha los descuentos en supermercados, carnicerías o ferias, existe un beneficio menos conocido que puede representar un importante ahorro para quienes compran libros.
Se trata de una promoción exclusiva de Banco Provincia que ofrece 10% de descuento sin tope de reintegro en librerías adheridas, una ventaja que está disponible todas las semanas y alcanza a decenas de comercios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
El beneficio de Cuenta DNI que pocos conocen y ofrece 10% de descuento sin límite
La promoción de Banco Provincia permite obtener un 10% de ahorro sin tope de reintegro en las librerías adheridas.
El descuento se encuentra disponible todos los lunes y martes, por lo que quienes paguen con Cuenta DNI durante esos días podrán acceder al beneficio sin importar el monto de la compra.
A diferencia de otras promociones bancarias que establecen un reintegro máximo por mes o por operación, en este caso no existe un límite de devolución, lo que resulta especialmente atractivo para quienes realizan compras de mayor valor, como libros universitarios, colecciones o textos escolares.
¿En qué librerías se puede usar el descuento de Cuenta DNI?
El beneficio está disponible en 170 librerías adheridas distribuidas entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre las cadenas y comercios participantes figuran:
- Yenny.
- El Ateneo.
- Librería Santa Fe.
- SBS Librerías.
- KEL.
- El Aleph.
- Eterna Cadencia.
- Futurock Libros.
- Ediciones Colihue.
- Elektra Comics.
También participan numerosas librerías independientes ubicadas en localidades como Avellaneda, Bahía Blanca, Berazategui, Adrogué, 9 de Julio, Boedo, Palermo, Belgrano, Caballito, Recoleta y Flores, entre muchas otras.
Para ver el listado oficial podes ingresar en Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Cómo aprovechar el beneficio y qué tener en cuenta antes de comprar
Para acceder al descuento es necesario realizar la compra con Cuenta DNI en una librería participante durante los lunes o martes.
Antes de efectuar el pago, es recomendable verificar que el comercio forme parte del listado oficial de locales adheridos, ya que no todas las sucursales de una misma cadena participan necesariamente de la promoción.