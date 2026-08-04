Aunque la mayoría de los usuarios de Cuenta DNI aprovecha los descuentos en supermercados, carnicerías o ferias, existe un beneficio menos conocido que puede representar un importante ahorro para quienes compran libros.

Se trata de una promoción exclusiva de Banco Provincia que ofrece 10% de descuento sin tope de reintegro en librerías adheridas, una ventaja que está disponible todas las semanas y alcanza a decenas de comercios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

El beneficio de Cuenta DNI que pocos conocen y ofrece 10% de descuento sin límite

La promoción de Banco Provincia permite obtener un 10% de ahorro sin tope de reintegro en las librerías adheridas.

El descuento se encuentra disponible todos los lunes y martes, por lo que quienes paguen con Cuenta DNI durante esos días podrán acceder al beneficio sin importar el monto de la compra.

A diferencia de otras promociones bancarias que establecen un reintegro máximo por mes o por operación, en este caso no existe un límite de devolución, lo que resulta especialmente atractivo para quienes realizan compras de mayor valor, como libros universitarios, colecciones o textos escolares.

Cuenta DNI confirmó un beneficio poco conocido: cómo ahorrar 10% sin tope en librerías todos los lunes y martes

¿En qué librerías se puede usar el descuento de Cuenta DNI?

El beneficio está disponible en 170 librerías adheridas distribuidas entre la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre las cadenas y comercios participantes figuran:

Yenny.

El Ateneo.

Librería Santa Fe.

SBS Librerías.

KEL.

El Aleph.

Eterna Cadencia.

Futurock Libros.

Ediciones Colihue.

Elektra Comics.

También participan numerosas librerías independientes ubicadas en localidades como Avellaneda, Bahía Blanca, Berazategui, Adrogué, 9 de Julio, Boedo, Palermo, Belgrano, Caballito, Recoleta y Flores, entre muchas otras.

Para ver el listado oficial podes ingresar en Banco de la Provincia de Buenos Aires .

Cómo aprovechar el beneficio y qué tener en cuenta antes de comprar

Para acceder al descuento es necesario realizar la compra con Cuenta DNI en una librería participante durante los lunes o martes.