El truco para eliminar el círculo de sarro del inodoro.

El círculo de sarro que aparece en la taza del baño se forma principalmente por los minerales presentes en el agua. Cuando esta se evapora, el calcio y el magnesio pueden quedar adheridos a la porcelana y generar depósitos difíciles de remover.

Para combatirlos existen alternativas caseras como el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio, aunque deben utilizarse por separado. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) contempla ambos ingredientes como opciones para determinadas tareas de limpieza.

Cada uno funciona de manera diferente y no deben mezclarse entre sí. Tampoco hay que combinarlos con cloro, ya que determinadas mezclas pueden generar gases tóxicos.

¿Por qué se forma el círculo de sarro en el inodoro?

El sarro aparece cuando los minerales que contiene el agua quedan depositados sobre la porcelana después de que esta se evapora. Con el tiempo, estos residuos pueden formar el característico anillo alrededor del nivel del agua.

El Foro Científico Internacional sobre Higiene del Hogar (IFH) recomienda prestar especial atención a las superficies del baño y otros sectores de contacto frecuente.

La organización diferencia entre limpiar y desinfectar: la limpieza permite retirar suciedad visible, como el sarro, mientras que la desinfección busca reducir microorganismos. Por eso, quitar una mancha no significa necesariamente desinfectar la superficie.

¿Por qué se forma el círculo de sarro en el inodoro? ChatGPT - creada con IA

Cómo limpiar el sarro del inodoro con bicarbonato

Una guía del Departamento de Ecología de Washington propone colocar bicarbonato de sodio dentro de la taza, agregar unas gotas de jabón líquido para platos y frotar con el cepillo del baño.

Después, hay que enjuagar bien con agua para retirar los restos y evitar que quede una película sobre la porcelana.

El bicarbonato funciona como un abrasivo suave, por lo que puede ayudar a desprender residuos minerales y neutralizar olores.

Cómo quitar el sarro de la taza del baño con vinagre blanco

El vinagre blanco contiene ácido acético, que puede reaccionar con los depósitos de carbonato de calcio presentes en el sarro.

Para utilizarlo, s e coloca directamente sobre las zonas afectadas, se deja actuar durante unos minutos y luego se frota con el cepillo del inodoro antes de descargar el agua.

Cómo quitar el sarro de la taza del baño con vinagre blanco. Gemini.

¿Se puede mezclar bicarbonato y vinagre para limpiar el inodoro?

Aunque ambos ingredientes se utilizan para la limpieza doméstica, no es recomendable mezclarlos. Al entrar en contacto, el ácido del vinagre y la base del bicarbonato reaccionan y terminan neutralizándose.

Por eso, si se utiliza alguno de estos métodos, es preferible aplicar cada ingrediente por separado.

Por qué no hay que mezclar vinagre con cloro

El mayor riesgo aparece al combinar vinagre con cloro. El químico Carlos Antonio Rius Alonso, de la Facultad de Química de la UNAM, advierte que el hipoclorito de sodio puede generar cloro gaseoso al entrar en contacto con un ácido como el vinagre.

La inhalación de este gas puede provocar irritación y daños en las mucosas de la nariz, la boca y los pulmones.

Por eso, tanto el bicarbonato como el vinagre deben utilizarse de manera independiente y nunca sobre superficies que todavía tengan restos de cloro.