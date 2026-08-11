Por qué recomiendan limpiar el espejo del baño con espuma de afeitar y para qué sirve.

El espejo del baño suele acumular restos de productos, grasa y marcas provocadas por la humedad. Aunque existen limpiadores específicos para eliminar estas manchas, la espuma de afeitar puede convertirse en una alternativa sencilla para recuperar el brillo del vidrio.

El método también resulta útil para quienes buscan mantener el espejo despejado después de una ducha caliente. Sus componentes limpiadores permiten retirar parte de la suciedad y dejan una fina película sobre la superficie que dificulta que la condensación se adhiera.

Cómo limpiar el espejo con espuma de afeitar

Para aplicar este método, primero hay que retirar el polvo y la suciedad visible del espejo. Después se coloca una pequeña cantidad de espuma sobre un paño suave y limpio y se extiende por toda la superficie mediante movimientos circulares, procurando no alcanzar el marco.

El producto puede ayudar a eliminar marcas de cosméticos, restos de grasa y suciedad cotidiana (Fuente: Freepik). Freepik

Una vez cubierta la superficie, es necesario utilizar otro paño seco para retirar completamente los restos del producto. Este paso es fundamental para evitar que queden marcas, residuos o zonas opacas sobre el vidrio.

Utilizá poca cantidad de espuma para facilitar la limpieza posterior.

Extendé el producto de manera uniforme por todo el espejo.

No frotes con elementos abrasivos que puedan rayar el vidrio.

Prestá especial atención a retirar cualquier resto de espuma al finalizar.

Por qué funciona y cuándo conviene usarlo

La principal ventaja del procedimiento está relacionada con el vaho del espejo. La capa fina que queda después de aplicar la espuma dificulta que las pequeñas gotas de condensación se adhieran al vidrio, por lo que la superficie puede permanecer despejada durante más tiempo.

Además, el producto puede ayudar a eliminar marcas de cosméticos, restos de grasa y suciedad cotidiana. No obstante, ante manchas especialmente resistentes, puede ser necesario recurrir a un limpiador específico para vidrios.