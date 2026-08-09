Los principales espacios políticos comenzaron a acelerar el ritmo de la carrera rumbo a las elecciones 2027 y ya apuntan a reordenar sus estrategias y a explorar posibles alianzas y candidaturas.

En ese sentido, la discusión en la Ciudad de Buenos Aires se recalentó la última semana luego de que Patricia Bullrich asegurara que no cierra la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno. “No es imposible”, respondió sobre la posibilidad de competir por el puesto que ocupa actualmente Jorge Macri.

A su vez, desde La Libertad Avanza evitaron confirmar un acuerdo con el PRO y volvió a marcar diferencias con el oficialismo local. “Ni siquiera sabemos si vamos a compartir o no el proyecto de Ciudad que nosotros tenemos”, remarcó Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei.

En ese sentido, DC Consultores realizó una encuesta donde reveló cómo se encuentra parado el escenario político en territorio porteño. El relevamiento, basado en 1360 casos recolectados entre el 19 y 22 de julio, expuso una marcada división sobre la mirada hacia el rumbo actual en la Ciudad.

La polarización porteña: entre la continuidad y el cambio de rumbo

Ante la consulta electoral, el 51,7% de los porteños se inclinó por la “continuidad”, mientras que el 48,3% eligió la opción “cambio de rumbo”.

Esta fragmentación se profundiza al analizar el diagnóstico real de la gestión local. Cuando se les pregunta por su diagnóstico, el 35,4% de los vecinos cree que el plan actual funciona y muestra orden. En contraste, un 32,2% califica la situación como una “estafa electoral”.

En paralelo, el 22,8% afirma que la Ciudad hoy “vive del pasado” y carece de propuestas innovadoras.

Otro dato preocupante para el PRO: el sentimiento dominante en la Ciudad de Buenos Aires es la “decepción o desencanto”, que alcanzó el 34,3% de las menciones.

Esta tendencia beneficia directamente a La Libertad Avanza. Si las elecciones legislativas fueran hoy, el espacio de Javier Milei lideraría con el 30,1% de los votos. El partido fundado por Mauricio Macri quedaría atrás con 26,7%, seguido de cerca por alternativas de centro-derecha con el 23,4%. El peronismo completó el panorama en cuarto lugar con 19,8%.

¿Bullrich, Macri o Villarruel? Quién lidera la interna abierta en CABA

Respecto a las preferencias para Jefe de Gobierno, los resultados mostraron un contundente respaldo a Patricia Bullrich en una eventual interna abierta. La senadora apareció en primer lugar con el 40,6% de apoyo.

La exministra de Seguridad superó por más de 10 puntos a Victoria Villarruel, hoy enfrentada con el Gobierno. La vicepresidenta quedó en segundo lugar y cosechó un 29,5% a favor.

Por su parte, Jorge Macri quedó relegado al tercer lugar con 15,7% mientras que el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, completó el cuadro de los evaluados, con 14,2%.

Por otra parte, se consultó también sobre la imagen de los principales figuras nacionales. Entre ellos, Bullrich volvió a ubicarse en la cima, con un 59,7% de aprobación contra 40,3% negativo. Los otros dirigentes que también rankean con una buena imagen son Santilli (56,7%), Javier Milei (50,7%) y Jorge Macri (50,1%).

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof, el legislador porteño Matías Lammens y la presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, son quienes presentaron menor imagen a favor.