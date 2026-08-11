El gobierno de Chile le permitirá a la minera estatal Codelco reinvertir la totalidad de sus utilidades de 2025, una medida inédita para aliviar la crisis financiera de uno de los mayores productores de cobre del mundo.

El ministro de Minería y Economía, Daniel Mas, dijo el lunes que Codelco —cuyas utilidades normalmente se giran en gran parte al fisco chileno— retendrá “el 100 por ciento” de los u$s 2.420 millones que generó el año pasado, por primera vez desde su fundación en 1976.

La decisión llega mientras Codelco enfrenta una caída en la producción del metal rojo, esencial para las redes eléctricas, la infraestructura de energía limpia y los centros de datos necesarios para hacer funcionar la inteligencia artificial.

El mundo enfrenta un déficit de 10 millones de toneladas de cobre para 2040 si no hay una expansión importante de la oferta, según la consultora S&P Global. La escasez ya mantiene los precios cerca de máximos históricos este año.

Codelco, que produce alrededor del 5% del cobre mundial, equilibra varios grandes proyectos de construcción para extender la vida útil de sus minas, cada vez más antiguas. En el proceso, acumuló una deuda de más de u$s 20.000 millones, una de las mayores del sector.

“Nuestro objetivo es dar una capacidad de patrimonio real para resguardar la clasificación de riesgo”, dijo Mas. “La respuesta a los grandes desafíos de producción [no debe] ser seguir aumentando la deuda de la empresa”.

Si bien el gobierno se queda habitualmente con la mayor parte de las utilidades de Codelco, en los últimos años se le permitió retener alrededor del 30%.

El salvavidas que el presidente derechista José Antonio Kast le tiende a la minera llega pese a la prioridad declarada de su gobierno de reducir el déficit fiscal de Chile.

“El Estado está dispuesto a sacrificar ingresos tributarios actuales con la expectativa de proteger la capacidad de la empresa de generar valor y recursos para Chile en el futuro”, dijo Juan Carlos Guajardo, fundador de la consultora santiaguina Plusmining.

La reinversión no reducirá “automáticamente” la deuda de Codelco, agregó, “pero le dará mayor holgura financiera y reducirá la necesidad de volver al mercado para financiar parte de sus inversiones”.

Codelco había informado en mayo, tras una auditoría interna, que había sobreestimado su producción de 2025 en casi 27.000 toneladas métricas.

El salvavidas que el presidente derechista José Antonio Kast le tiende a la minera llega pese a la prioridad declarada de su gobierno de reducir el déficit fiscal de Chile.

La cifra de producción revisada, de 1.307.570 toneladas métricas, es la más baja en casi tres décadas y representa una caída del 19% respecto de 2021.

Bernardo Fontaine, a quien Kast nombró presidente del directorio de Codelco en mayo, se comprometió a que la empresa priorizará la rentabilidad por sobre el volumen de producción y sostuvo que sus antecesores fueron poco realistas al perseguir la meta de producir 1,7 millones de toneladas métricas de cobre anuales en un plazo de cinco años.

“Esta inyección de capital... nos da un gran respaldo justo cuando necesitamos trabajar en la implementación de un plan de recuperación integral”, dijo Fontaine el lunes.

Los analistas advirtieron que Codelco igualmente deberá demostrar que puede corregir sus fallas recientes en la gestión de grandes proyectos y en el control de costos.

“Codelco debe demostrar su capacidad de usar este capital de manera eficiente”, dijo Guajardo. “Si estos recursos contribuyen a estabilizar la producción, mejorar la ejecución de los proyectos y recomponer el flujo de caja, la decisión habrá sido invaluable. Si eso no ocurre, el problema simplemente se habrá postergado”.