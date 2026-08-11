Con el paso del tiempo y el uso diario, el sarro se suele adueñar del cabezal de la ducha haciendo que el agua salga con menos presión de lo usual.

Si bien muchos eligen el vinagre para eliminar la acumulación de minerales, existe un producto que garantiza eliminar el sarro y volver a hacer que el agua fluya .

El producto para sacar el sarro del cabezal de la ducha

El ácido cítrico es un producto poco conocido, pero que es el ideal para limpiar los orificios del cabezal de la ducha.

Para preparar la solución solo bastará con colocar agua caliente en un balde y agregar dos o tres cucharadas de ácido cítrico.

Luego, se debe meter el cabezal en la mezcla ya removida y dejar aproximadamente dos horas. Pasado el tiempo, es clave retirarlo y enjuagar con abundante agua.

También se recomienda que, una vez puesto, dejar circular el agua durante cinco minutos para que limpie todos los conductos.

Freepik

Dónde comprar ácido cítrico

Este producto suele ser vendido en supermercados, dietéticas, casas de repostería y tiendas de productos químicos.

Las presentaciones comerciales suelen venderse bajo nombres como “ácido cítrico” o “sal de limón”.

Otras alternativas sin químicos para limpiar el sarro del baño

Al ser un ambiente dominado por la humedad, el sarro suele aparecer en distintos lugares del baño. Para hacer frente a la acumulación de minerales, los expertos aconsejan utilizar alternativas naturales como el vinagre y bicarbonato.

Se debe aplicar el vinagre directamente sobre el sarro. En caso sea una canilla o ducha, podrá empapase papel de cocina, trapo o papel para generar adherencia.

Luego, dejar actuar entre 30 y 60 minutos para posteriormente frotarlo con una esponja o cepillo. Si aun así quedan restos, colocar bicarbonato sobre una esponja húmeda y frotar de vuelta.

Solo bastará enjuagar con agua y secar para tenerlo libre de sarro.