Un correo electrónico que reclama el pago urgente de una supuesta deuda con el fisco puede parecer legítimo, pero detrás de ese mensaje puede esconderse una estafa. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió por una nueva campaña de phishing que busca engañar a contribuyentes mediante comunicaciones falsas que simulan provenir del organismo.

Los mensajes fraudulentos aseguran, en algunos casos, que existe una deuda impositiva detectada durante una supuesta fiscalización y reclaman su pago. Para hacerlo más creíble, los delincuentes pueden utilizar direcciones de correo, nombres y firmas que imitan a los de la agencia.

El objetivo es que la víctima haga clic en un enlace, entregue información personal o directamente realice un pago. Por eso, ante un mensaje de este tipo, la primera recomendación es clara: no abrir los links incluidos ni ingresar datos personales o bancarios.

Cuidado: ciberdelincuentes envían falsas notificaciones de ARCA con fines de estafa. Fuente: Shutterstock Natee K Jindakum

Nueva estafa: las 3 claves para saber si el mail es falso

ARCA recuerda que existe una diferencia fundamental entre sus comunicaciones oficiales y los mensajes que utilizan los estafadores.

1. ARCA no reclama pagos por correo electrónico

La agencia nunca utiliza el mail para solicitar el pago de impuestos, pedir datos personales o informar sobre situaciones judiciales. Los correos electrónicos que envía tienen como objetivo avisar que existe una nueva comunicación disponible en el Domicilio Fiscal Electrónico.

Para consultar esa información, el contribuyente debe ingresar directamente a la página oficial de ARCA, www.arca.gob.ar, y acceder al Domicilio Fiscal Electrónico con CUIT o CUIL y Clave Fiscal.

2. Si menciona a la AFIP, hay que desconfiar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue disuelta por el Decreto 953/2024 y reemplazada por ARCA. Por lo tanto, una comunicación que actualmente se presente como una notificación oficial de la AFIP no es una comunicación auténtica del organismo. Es muy simple: AFIP no existe más.

3. Hay que mirar con atención la dirección del remitente

Una de las estrategias habituales del phishing consiste en crear direcciones que se parecen mucho a las verdaderas. Por ejemplo, pueden utilizar dominios como “arc4”, “arrca” o “arcca” para intentar pasar inadvertidos.

También hay que desconfiar si el mensaje proviene de una cuenta de Gmail, Outlook u otro servicio ajeno al dominio oficial de ARCA, aunque el nombre visible del remitente diga “ARCA” o incluya el nombre del organismo.

Otro detalle que puede revelar la maniobra es la firma: los mensajes de ARCA no están firmados con el nombre particular de un empleado. Si el correo atribuye la comunicación a un supuesto funcionario o utiliza la identidad de una persona específica de la agencia, es una señal de alerta.

Ante dudas, la información clave se puede consultar en el sitio oficial de ARCA y dentro del Domicilio Fiscal Electrónico.

Qué hacer si llega un correo sospechoso

La recomendación de ARCA es no interactuar con el mensaje ni utilizar los enlaces que contiene. En cambio, si existe alguna duda sobre su autenticidad, el contribuyente puede reportarlo al organismo.

Para hacerlo, debe reenviar el correo a phishing@arca.gob.ar. ARCA solicita que el reporte incluya el encabezado completo y sin modificaciones del mensaje, ya que esa información permite analizar el origen del correo y determinar si se trata de un intento de phishing.

El organismo también dispone de una guía para obtener correctamente ese encabezado.

Hay una condición importante: la denuncia debe estar relacionada exclusivamente con una supuesta comunicación de ARCA. La agencia aclara que no puede analizar ni responder por correos fraudulentos que suplanten a otros organismos o entidades.

La regla para no caer en la estafa

Ante un supuesto reclamo impositivo recibido por mail, conviene aplicar una regla sencilla: no pagar, no entregar datos y no ingresar desde el enlace recibido.

Si realmente existe una deuda, fiscalización o comunicación pendiente, la forma segura de comprobarlo es entrar directamente al sitio oficial de ARCA y consultar el Domicilio Fiscal Electrónico. La agencia remarca, además, que tampoco utiliza WhatsApp, redes sociales o llamadas telefónicas para solicitar pagos o información personal.

En otras palabras, si un mensaje inesperado promete una deuda, amenaza con consecuencias judiciales o exige un pago inmediato, la urgencia puede ser, precisamente, el mecanismo utilizado para que la víctima actúe sin verificar primero si la comunicación es real.

Anular esa urgencia y verificar, con calma, en los canales oficiales de ARCA es la respuesta.