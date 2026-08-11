El Gobierno nacional puso hoy a prueba la primera reconfiguración de su estrategia legislativa desde la caída del capítulo de Tierras y Manejo de Fuego en el Senado. La Mesa Política se reunió este martes a las 13 por primera vez desde esa derrota, con un invitado que no suele integrar el círculo habitual: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Su presencia fue adelantada por El Cronista. El objetivo declarado es doble: reconstruir el vínculo con los gobernadores aliados para revertir la votación en Diputados sobre Propiedad Privada, y decidir qué hacer con el paquete de reformas que el ministro tiene listo para enviar al Congreso.

El ministro y la senadora Patricia Bullrich fueron los primeros en retirarse de la Casa Rosada, poco antes de las 16 horas. Ambos eran dos de los protagonistas del encuentro de hoy, dados los cortocircuitos y los pases de factura que volaron el fin de semana tras la fallida negociación, y casualmente no hubo foto del encuentro.

Ese paquete incluye la reforma del mercado de seguros y del mercado de capitales anunciadas por el presidente Javier Milei en la última cadena nacional, además de cambios en el corretaje inmobiliario, el régimen de GLP, la venta de medicamentos de venta libre, agro y ganadería, cabotaje y el régimen impositivo .

Según pudo saber El Cronista, en el encuentro definieron que el primero de los textos que remitirán será la reforma al mercado de capitales . “Las iniciativas de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país”, destacaron en un comunicado desde el Gobierno, en línea con el respaldo al ministro que le otorgó el vocero Adrián Ravier esta mañana. “El ministro Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este gobierno, una figura clave”, sostuvo.

No es la primera vez que el cónclave revisa la agenda de Desregulación. El Cronista contó que ea en la Mesa Política de la semana pasada, previa a la caída de Tierras, había surgido la posibilidad de que no se remita al Congreso en el formato originalmente previsto y que, sino, sondeaban abandonar el esquema de “ley ómnibus” y dividir la reforma en tandas para que la negociación por un capítulo puntual no contamine los consensos logrados en el resto, como ocurrió con Propiedad Privada.

Este medio pudo reconstruir también que, otra definición de la Mesa fue que a partir de hoy, tras la participación de Sturzenegger, otros ministros también será invitados a aportar a las definiciones de agenda política. “En próximas reuniones se convocará a otros ministros del Gabinete nacional, con el objetivo de ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión”, aseguraron.

Senado

A eso se suma un cambio de método que la Mesa Política empieza a discutir para el resto del año: que los proyectos técnicos que preparan los distintos ministerios no lleguen directamente al recinto sin pasar antes por un filtro político que mida el margen real de aprobación. La lectura interna es que las grandes derrotas legislativas de las últimas semanas nacieron de impulsos de áreas técnicas que después repercutieron mal entre los aliados , sin que nadie calculara el costo político a tiempo.

La negociación por la Reforma Electoral, que se encamina a suspender las PASO 2027 a cambio de la posibilidad de armar listas de adhesión para sumar a los gobernadores sin fusionar estructuras partidarias, está estancada desde hace meses. Por eso, en paralelo a la Mesa Política y como parte de la misma ofensiva para reconstruir apoyos, los ministros Diego Santilli y Luis Caputo se pusieron al frente de las gestiones políticas con los gobernadores aliados tras el faltante de respaldo de la semana pasada.

El tema fue aludido durante la reunión de la Mesa, de la cual participaron ambos ministros. Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda realizó un abordaje económico y el jefe de Gabinete puso sobre la mesa “un análisis de las distintas reuniones y conversaciones con gobernadores”.

Javier Milei y Diego Santilli en el Tedeum del 9 de Julio (NOTICIAS ARGENTINAS)

La urgencia responde a que el oficialismo busca la sanción de la ley de Zonas Frías y empezar a encadenar acuerdos de cara a las negociaciones por el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO. Este lunes, Santilli y Caputo ya firmaron en la Casa Rosada un convenio con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para delegar en la provincia la gestión de varias rutas nacionales, en la misma línea del acuerdo alcanzado semanas atrás con Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

Este jueves, ambos funcionarios viajan a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil y con el santiagueño Elías Suárez, en el marco de la puesta en marcha de una red de acueductos financiada por el BID. A su vez, este miércoles Santilli se reúne con nueve gobernadores del Norte Grande para llegar con posiciones más alineadas a la cumbre que esos mandatarios tienen prevista para el jueves en Posadas.

Allí el foco estará puesto Zonas Frías, que ya tiene media sanción en Diputados pero permanece trabada en el Senado por el reclamo de los gobernadores del norte por una tarifa eléctrica diferencial para zonas de calor extremo, un compromiso que el Gobierno asumió durante el debate en Diputados y que, casi tres meses después, todavía no instrumentó.

De esa cumbre participarán Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Elías Suárez y Ricardo Quintela; el único ausente será el formoseño Gildo Insfrán.

Presidencia

Todo ese movimiento simultáneo apunta al mismo calendario: el ingreso obligatorio del Presupuesto 2027 a Diputados el próximo 15 de septiembre y la definición sobre la suspensión de las PASO, que en el oficialismo consideran que debe resolverse antes de fin de año para no verse obligados a discutir una reforma electoral en el mismo año en que se vota.