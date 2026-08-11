La Mesa Política definió cuál es el próximo proyecto desregulador que enviarán al Congreso
La secretaria general, Karina Milei, y sus espadas políticas se enfrentaron con el ministro Sturzenegger para delinear una nueva estrategia de negociación con los aliados, tras la caída de Tierras. Resignaron la idea de un paquete desregulador y definieron una prioridad. En paralelo, se agilizan reuniones con gobernadores por las reformas.
Las acciones argentinas cerraron con fuertes bajas, mientras el riesgo país trepó a 466 puntos, su nivel más alto en dos meses. El mercado ahora pone la mira en la licitación del Tesoro y el dato de inflación de julio.