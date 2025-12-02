El Sueldo Anual Complementario (SAC), también llamado aguinaldo, será cobrado en diciembre por miles de beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el pago del aguinaldo se realizará junto con los haberes correspondientes al último mes del año, que además llegarán con el aumento de la fórmula de movilidad.

Sin embargo, no todos los beneficiarios de ANSES están avalados para recibir este pago.

ANSES: quiénes cobrarán el aguinaldo de diciembre 2025

ANSES confirmó que solo tres grupos del sistema previsional argentino están habilitados para recibir el aguinaldo:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) : todos los jubilados perciben el SAC junto con su haber mensual actualizado.

Pensiones No Contributivas (PNC) : incluye pensión por invalidez, pensión por vejez y pensión para madres de siete hijos o más.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): esta prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, también incorpora el pago adicional.

El organismo aclaró que ningún otro programa está alcanzado por el aguinaldo. Esto significa que las asignaciones y beneficios sociales no perciben el SAC.

ANSES: quiénes no cobrarán el aguinaldo de diciembre 2025

ANSES detalló que las siguientes prestaciones quedan excluidas del pago del medio aguinaldo:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo

Seguro de Desempleo

Becas Progresar

Programas complementarios administrados por el organismo

Aguinaldo 2025: cómo calculo cuánto voy a cobrar en diciembre

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% de la remuneración mensual más alta del semestre. Para la liquidación de diciembre, ANSES toma como referencia el haber actualizado del mes, que incluye el aumento del 2,34% dispuesto por las resoluciones oficiales.

Este cálculo se aplica de manera uniforme para todas las prestaciones alcanzadas por la normativa. Cada beneficiario recibe un monto distinto según su haber, pero siempre bajo el mismo método.

El aguinaldo se suma al pago habitual y aparece reflejado en la misma fecha que corresponde según el calendario de ANSES. No se requiere validación adicional ni gestión especial para acceder al beneficio.