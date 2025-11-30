Argentina y Brasil comenzarán la construcción de un puente internacional que promete transformar la dinámica económica y logística de la región. Se trata del puente San Javier–Porto Xavier, que unirá la ciudad misionera de San Javier con Porto Xavier, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, atravesando el río Uruguay.

Este proyecto no solo creará un nuevo paso fronterizo, sino que también se perfila como un motor de desarrollo regional, potenciando el comercio exterior, el turismo y la conectividad entre ambos países.

El mega puente internacional que transformará el comercio y turismo en la región

El puente San Javier–Porto Xavier es parte del corredor bioceánico, una red estratégica que conectará el Océano Atlántico con el Pacífico, atravesando Brasil, Argentina, Paraguay y Chile . Este corredor permitirá agilizar el transporte de mercancías y personas, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la competitividad regional.

El secretario de Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser, destacó que la obra generará un impacto económico inmediato, con empresas interesadas en invertir en la zona y la creación de empleo directo durante la construcción.

La obra será financiada por el Gobierno Federal de Brasil, con una inversión superior a los 214 millones de reales. El proyecto se ejecutará bajo un régimen de contratación integrada , que incluye desde las licencias ambientales hasta la desapropiación de terrenos y garantiza la finalización completa del puente.

Características del mega puente internacional

El diseño del puente se distingue por su modernidad y funcionalidad, pensado para soportar un alto flujo de tránsito internacional con estándares de seguridad avanzados. Las principales características son:

Longitud : 950 metros

Ancho : 17,40 metros

Altura : 18 metros sobre el nivel del agua

Dos carriles para autos y camiones

Banquinas laterales : 2,5 metros

Ciclovía : 1,60 metros

Senda peatonal : 1,20 metros

Tecnología: iluminación LED, monitoreo en tiempo real y barandas antivuelco

¿Cuándo es la fecha de inauguración?