Confirmado por la Ley de Sucesiones: cómo se reparte una herencia sin testamento y quién queda fuera

Cuando una persona muere, lo más común es que haya dejado un testamento válido que indique cómo deben distribuirse sus bienes. Sin embargo, en algunos casos el testamento puede ser declarado nulo si el heredero es declarado indigno según los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

En estas situaciones se inicia el proceso de sucesión intestada, que se aplica cuando no existe un testamento o este no abarca todos los bienes. El objetivo es evitar conflictos legales mediante un sistema que asigna la herencia a los parientes más cercanos.

En Argentina, existen dos formas de sucesión:

Sucesión testamentaria: ocurre cuando el fallecido dejó un testamento válido que expresa su voluntad sobre la distribución de sus bienes. Esta libertad está limitada por la legítima hereditaria, que garantiza una porción mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge).

Sucesión intestada: se aplica cuando no hay testamento, este es inválido o no contempla todos los bienes. En este caso, la ley determina quiénes son los herederos y cómo se reparte la herencia.

¿Cuándo se considera inválido un testamento?

De acuerdo a los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por las siguientes razones:

Por violar una prohibición legal.

Por tener defectos de forma.

Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz.

Por ser el testador una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto.

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

Quiénes cobrarán la herencia. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo se reparte la herencia en la sucesión intestada?

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad y excluyen a los demás.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge: hereda junto con descendientes o ascendientes, según el caso.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

El Estado: si no hay herederos, el patrimonio pasa al Estado.

¿Qué pasa si no hay herederos?

En el caso de no haber herederos ni legatarios, se declara la herencia vacante. En ese caso, el juez ordena entregar los bienes al Estado. Si alguien reclama derechos hereditarios posteriormente, debe iniciar una petición de herencia y aceptar los bienes en el estado en que se encuentren.

Cuándo un heredero puede declararse indigno

Un heredero indigno es aquel que, por cometer actos graves contra el causante, es excluido de la sucesión por sentencia judicial.

Las causas incluyen el homicidio, la comisión de delitos dolosos contra el causante, sus padres, hijos, cónyuge o hermanos, injurias graves o abandono .

En Argentina, el proceso está regulado por los artículos 2281 a 2285 del Código Civil y Comercial, y requiere una demanda y prueba de los hechos.

Proceso de sucesión en Argentina: ¿cuáles son los pasos a seguir?

El proceso sucesorio debe realizarse en los tribunales ante un juez competente y consta de los siguientes pasos: