ANSES entregará un súper bono de fin de año de $ 580.000 a este grupo: a quiénes beneficia

Durante el mes de diciembre la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) realizará el pago de los haberes correspondientes a las diferentes prestaciones sociales que están bajo su órbita.

En este aspecto, un grupo de beneficiarios podrá acceder a un bono especial que, sumado a los haberes que se perciben mensualmente a través de ANSES, alcanzará los $ 580.000. El mismo se entregará por única vez y será antes de fin de año.

ANSES entregará $ 580.000 a todas estas personas

El aumento de las jubilaciones de ANSES previsto para diciembre será del 2,3%, según lo establecido por la fórmula de movilidad vigente. Esta normativa determina que las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan todos los meses, tomando como referencia el último índice de inflación publicado por el INDEC.

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Con esta suba, la jubilación mínima pasará a $340.879,59, mientras que el haber máximo llegará a $2.293.796,92. Además, al monto básico se le sumará el bono extraordinario de $ 70.000, más el aguinaldo de $ 170.439.

De tal modo, y contemplando la jubilación mínima de $ 340.879,59, más el plus de $ 70.000 y el aguinaldo de $ 170.439, el total que recibirán los jubilados que no superan el haber básico recibirán un total de $ 581.319,38 en diciembre.

Pagos de ANSES: qué día cobran los jubilados y pensionados

Los jubilados y pensionados comenzarán a recibir los pagos correspondientes al último mes del año a partir del martes 9 de diciembre debido a que el lunes 8 es feriado a nivel nacional.

Asimismo, la Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los haberes serán distribuidos de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.



Jubilados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones No Contributivas (PNC)