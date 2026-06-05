El Gobierno enviará al Congreso una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal. Luego de las inquietudes manifestadas por los contadores en la reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, el objetivo oficial es brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

“Esperemos que pase en el Congreso y que este nuevo enfoque dé un impulso todavía mayor”, aseguró el titular de Hacienda. Por el momento, no hay precisiones sobre cuándo se elevará el texto al Poder Legislativo .

Tal como contó El Cronista, los profesionales que asistieron al encuentro con Caputo coincidieron en la necesidad de abordar algunas problemáticas de la normativa actual.

La nueva propuesta modificaría puntos clave. Uno de ellos apunta a los límites para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Al respecto, se baraja la posibilidad de eliminar los parámetros de $1000 millones de ingresos totales anuales y de $10.000 millones de patrimonio total anual .

Otro aspecto a considerar es el de las “discrepancias significativas”. Se permitiría rectificar la declaración jurada antes de la determinación de oficio —herramienta que hasta ahora se limita a los casos de facturas apócrifas —, a los fines de evitar la exclusión y la pérdida de los beneficios, como el efecto liberatorio del pago y la presunción de exactitud.

Cabe recordar que, según la Ley 27.799, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede excluir a los contribuyentes si detecta una diferencia mayor al 15% entre lo declarado y el impuesto que correspondía pagar, si el ajuste supera los $100 millones (evasión simple) o ante la detección de comprobantes apócrifos.

Economía escuchó las inquietudes de los contadores: habrá cambios en la ley

Los contadores esperan que el proyecto contemple las dudas respecto del nuevo esquema simplificado. Sin embargo, la gran pregunta es si la norma se aprobará antes del receso legislativo y, si eso sucediera, qué impacto tendrá para la presentación de la Declaración Jurada Simplificada correspondiente al período fiscal 2025, cuyo vencimiento se extendió hasta el 27 de julio.

“Difícilmente se apruebe la ley antes del vencimiento e, incluso así, no va a quedar mucho tiempo si es que sale antes. Lo ideal sería que se vuelva a prorrogar, al menos hasta fin de agosto por este año excepcionalmente”, consideró Marcos Felice, contador y fundador del sitio Blog del Contador.

Si esto último ocurriera, Felice aseguró que habría más tiempo para analizar en detalle cada uno de los casos. “Si hay mejores condiciones, podrían entrar muchos más”, agregó.

Una especialista radicada en el interior del país comentó cuál es la sensación que reina entre los contribuyentes, según las conversaciones que mantuvo con sus colegas: “Hasta que no se brinde una seguridad jurídica del 100%, la gente está reticente a ir a meter plata en el banco. El régimen muy probablemente lo usen para el blindaje impositivo. Si hubiera una verdadera seguridad jurídica, la gente puede que se anime”.

Asimismo, dejó en claro que tantos años de inseguridad no se borran fácilmente de la mente de los argentinos. “Por ahí en las grandes urbes, con grandes empresas y capitales, sea otro el panorama, pero desde el interior profundo esta es la situación”, señaló.

Tapón fiscal

Los beneficios que otorga el Régimen Simplificado de Ganancias atraen a los contribuyentes. El esquema, que surge con el objetivo de captar los ahorros que están fuera del sistema financiero formal, se caracteriza por el denominado “tapón fiscal”.

¿Qué implica este concepto? La presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas bajo este marco dispone un blindaje jurídico sobre los períodos ya declarados. Es decir, funciona como un “tapón hacia atrás” que cubre los tres años fiscales anteriores.

“Es lo más beneficioso en mi opinión. Es lógico que, para incentivar a sacar dólares no declarados, tenés que hacerlo de ese modo. De paso, sirve para que todos presenten y paguen lo que corresponde, y así bloquear las inspecciones de ARCA de años anteriores ”, evaluó Felice.

El Gobierno busca captar los "dólares del colchón" para impulsar el crecimiento

Por lo tanto, ¿cuán certera es la posibilidad de que la masa de adheridos se inscriba solo para exteriorizar los “dólares del colchón”? No necesariamente ocurriría de esa manera, dado que un contribuyente puede optar por el blindaje de la norma sin obligación de declarar nuevos fondos .

El último dato oficial da cuenta de que había —hasta mediados de mayo— más de 80.000 adheridos al esquema simplificado. Sin embargo, esa cifra primero debe ser validada a través de la presentación de la Declaración Jurada Simplificada. Asimismo, esto tampoco garantiza la exteriorización de divisas.

A pesar de la vigencia de la ley, la consultora LCG informó, según datos publicados por el Banco Central (BCRA), que los depósitos en dólares del sector privado crecieron u$s 139 millones en mayo. De esta manera, advierten que se ralentizó su marcha respecto a abril, mes en el que ingresaron poco más de u$s 420 millones, luego de los u$s 48 millones anotados en marzo.

Lo más probable es que el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal —excepto que se vuelva a modificar el cronograma de vencimientos— se vea reflejado durante el período fiscal 2026, supeditado al alcance y a las modificaciones pertinentes que termine incorporando el Gobierno.

“Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión. Y esa inversión va a generar mayor crecimiento“, consignó Caputo.

Plazo de la declaración jurada de Ganancias

De forma excepcional, ARCA extendió hasta el 27 de julio la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, una medida que alcanza tanto a los contribuyentes del régimen general como a quienes opten por el esquema simplificado .