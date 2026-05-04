El sistema previsional argentino establece una estructura de topes que afecta de manera directa la relación entre el salario de los niveles jerárquicos y su haber de retiro. Por ejemplo, para un director o gerente con ingresos superiores a la base imponible, la jubilación no funciona como una continuidad del ingreso, sino que sufre una desconexión técnica: mientras que un empleado con sueldo medio puede percibir un haber equivalente al 70% de sus ingresos, en las remuneraciones altas la tasa de sustitución puede desplomarse por debajo del 40%. Esta diferencia no responde a un error de cálculo, sino a la aplicación de techos legales que limitan tanto lo que se aporta durante la vida activa como lo que se cobra efectivamente tras el cese laboral. Te contamos sobre los límites vigentes y las vías legales para corregir el desvío patrimonial que estos generan. Mientras que un trabajador con ingresos medios percibe un haber que guarda relación con su nivel de actividad, para quienes poseen remuneraciones altas la tasa de sustitución (el porcentaje del sueldo activo que representa la jubilación) se reduce drásticamente debido a la aplicación de topes normativos. Esta brecha no es producto de una omisión en el cálculo, sino de una estructura de techos que limita tanto los aportes realizados durante la vida laboral como el monto final a cobrar. Bajo la vigencia del Decreto 274/24, que establece la movilidad mensual por IPC, los valores de referencia para mayo de 2026 son: El recorte sobre los ingresos de un ejecutivo se produce en dos instancias técnicas diferenciadas que rompen la relación entre lo aportado y lo percibido: Durante los años de actividad, si el sueldo real supera el límite imponible, la ANSES solo registra el valor máximo legal. Al momento de jubilarse, el promedio de los últimos 10 años se calcula sobre esos valores “topeados” y no sobre el salario real, reduciendo la base de la jubilación desde su origen. Una vez determinado el haber, si la suma de los componentes (PBU, PC y PAP) supera el máximo de $2,64 millones, el organismo aplica un recorte para ajustarlo al techo reglamentario, reteniendo el excedente de forma automática. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos de referencia como “Actis Caporale” y “Gualtieri”, estableció que la propiedad privada del jubilado prevalece sobre los topes legales cuando el recorte es excesivo. El estándar jurídico define que existe confiscatoriedad cuando la quita aplicada (la diferencia entre el haber sin topes y el haber liquidado por ANSES) supera el 15%. En estos casos, la Justicia declara la inconstitucionalidad de los artículos que fijan los techos y ordena la recomposición del ingreso. Debido a que la ANSES actúa como órgano ejecutor de la ley, no puede omitir los topes de oficio. La única vía para normalizar los ingresos es la judicial: Inicio del trámite ante ANSES y reserva de derechos mediante el reclamo de reajuste por inconstitucionalidad. Tras la denegatoria administrativa, se inicia la demanda en el Fuero de la Seguridad Social para solicitar el recálculo sobre salarios reales. El juez ordena la actualización del haber mensual y el pago de las diferencias no percibidas (retroactivos) desde dos años antes del reclamo inicial. La corrección judicial de estos límites no solo recompone el ingreso mensual, sino que también protege el haber frente a la inflación, ya que cualquier aumento futuro se aplicará sobre una base real y no sobre un techo arbitrario. Para los directivos que se encuentran en la etapa de transición al retiro, el análisis preventivo de estos topes es esencial para mitigar la erosión del poder adquisitivo.