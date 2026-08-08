Mientras el gobierno de Javier Milei intenta consolidar su base de apoyo y el peronismo busca reorganizarse para la carrera hacia 2027, una nueva encuesta nacional volvió a medir cómo se distribuyen hoy las preferencias electorales de los argentinos.

El trabajo fue realizado por Rubikon Intel, la consultora cuya oficina argentina dirige el dirigente social Chino Navarro, y además de relevar escenarios de intención de voto indagó sobre un fenómeno que aparece cada vez con más frecuencia en distintos estudios de opinión pública: la búsqueda de una alternativa que rompa con la lógica de confrontación entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

Los resultados muestran que, pese al desgaste que enfrenta la administración libertaria en distintos frentes, el oficialismo sigue conservando una ventaja sobre el resto de los espacios políticos. Sin embargo, también reflejan que una parte importante del electorado se muestra receptiva a la aparición de nuevos liderazgos por fuera de los polos que dominan la escena política actual.

Qué pasaría si las elecciones presidenciales fueran hoy

Ante la pregunta sobre qué espacio votarían si las elecciones presidenciales fueran este domingo, La Libertad Avanza aparece al frente con el 29,3% de las preferencias.

Detrás se ubica el peronismo kirchnerista con el 21,4%, mientras que el PRO/Juntos por el Cambio reúne el 7,9%. Más atrás aparecen la izquierda con el 6,8%, el peronismo federal con el 4,8% y la UCR con el 2,4%.

Un dato relevante es que el segmento de indecisos todavía alcanza al 18,2% de los consultados, mientras que un 5% votaría en blanco o anularía su voto y un 4,3% directamente no concurriría a las urnas.

El informe también planteó un escenario con candidatos concretos. Allí, Javier Milei vuelve a ubicarse en primer lugar con el 30,7% de intención de voto. Axel Kicillof aparece segundo con el 22,8%, mientras que Myriam Bregman sorprende al alcanzar el 9,5%, por encima de Mauricio Macri, que registra 8,3%. Más atrás figura Juan Schiaretti con el 3,5%.

Al igual que en la medición por espacios políticos, el peso de los indecisos continúa siendo significativo: representan el 13,1% de la muestra, a los que se suma un 7,6% de voto en blanco o nulo y un 4,5% que asegura que no participaría de la elección.

La “avenida del medio” vuelve a aparecer en las encuestas

Más allá de las preferencias electorales actuales, el estudio detectó señales de una demanda creciente por una opción que no se identifique ni con el kirchnerismo ni con La Libertad Avanza.

Consultados sobre qué tan dispuestos estarían a considerar un candidato nuevo que no provenga de ninguno de esos dos espacios, el 25,8% respondió que estaría “muy dispuesto” y otro 35,1% dijo estar “bastante dispuesto”. En conjunto, casi el 61% manifestó apertura hacia una figura diferente a las ofertas políticas actuales.

La tendencia se refuerza cuando se pregunta cuál de varias frases representa mejor su visión sobre el futuro político del país. Allí, un 54,1% sostuvo que “hace falta una figura nueva, distinta a todo lo que hay hoy”. En contraste, apenas el 14% consideró que “con los dirigentes actuales alcanza” y un 18,8% afirmó que prefiere elegir entre las opciones ya conocidas.

La encuesta también muestra que la demanda de renovación no necesariamente implica moderación ideológica. Ante la pregunta sobre qué tipo de liderazgo prefieren, la opción más elegida fue “un candidato con posiciones firmes, aunque distinto a los dos bandos actuales”, con el 42,8%. A eso se suma un 29,5% que prefiere “un candidato que deje atrás la pelea entre bandos”. Entre ambas respuestas reúnen más de siete de cada diez opiniones.

En la misma línea, el 32,9% cree que es posible que aparezca un dirigente que rompa efectivamente con la grieta y además desea que eso ocurra, mientras que otro 37,4% considera que podría suceder aunque lo ve difícil. Del otro lado, solo el 17,8% cree que todos los dirigentes terminan siendo iguales.

La predisposición a respaldar una alternativa también aparece cuando se consulta sobre el comportamiento electoral concreto. Un 31,5% afirma que le daría una oportunidad a un candidato nuevo por fuera de los espacios actuales y otro 31,9% sostiene que dependería de quién fuera. En conjunto, más de seis de cada diez encuestados no descartan una opción distinta a las estructuras tradicionales.

Outsiders y terceras vías: quiénes podrían capitalizar ese espacio

Aunque la encuesta no mide una candidatura específica de la denominada “avenida del medio”, sí ofrece algunas pistas sobre figuras que podrían intentar ocupar ese espacio.

Dentro del apartado de dirigentes catalogados como “otros/outsiders”, Facundo Manes aparece con una imagen positiva del 51,9% entre quienes lo conocen, mientras que Jorge Brito alcanza el 42,1%, Daniel Hadad el 35,5% y Dante Gebel el 32%.

A su vez, entre las figuras de perfil más vinculado al centro político o al peronismo no kirchnerista, Juan Schiaretti registra una imagen positiva del 42,6% y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro alcanza el 54,8%.

La presencia de Myriam Bregman con un 9,5% en el escenario presidencial también refleja que existe un caudal electoral que hoy no se identifica plenamente con ninguno de los dos principales polos políticos.

NA/Claudio Fanchi

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