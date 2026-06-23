Jubilados y AUH de ANSES: cuál será el monto real que van a cobrar en julio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento del 1,5% para todos los haberes de julio de acuerdo al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo.

Sin embargo, el organismo previsional anunció modificaciones en los requisitos para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH), debido a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Este cambio podría dejar fuera del beneficio a miles de titulares cuyos ingresos superen el nuevo tope establecido.

¿Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en julio de 2026?

Tras la aplicación de la actualización por inflación, el haber mínimo pasará a ser de $ 411.787,67. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima verán reflejado el incremento en los depósitos correspondientes a julio.

Además, otras prestaciones vinculadas al sistema previsional también registrarán cambios:

Jubilación mínima: $ 411.787,67.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 329.430,13.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $ 288.251,36.

Entre las primeras fechas del calendario habrá una interrupción por los feriados (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Geber86

Estos valores corresponden únicamente al haber básico. El monto final que recibirán algunos beneficiarios dependerá de la decisión del Gobierno nacional respecto de la continuidad del bono extraordinario de $ 70.000 que se viene abonando en los últimos meses.

Calendario de pagos ANSES julio 2026 para jubilados de la mínima

Como ocurre habitualmente, ANSES organizará los depósitos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El cronograma estimado para quienes cobran la jubilación mínima es el siguiente:

DNI terminados en 0: 8 de julio.

DNI terminados en 1: 13 de julio.

DNI terminados en 2: 14 de julio.

DNI terminados en 3: 15 de julio.

DNI terminados en 4: 16 de julio.

DNI terminados en 5: 17 de julio.

DNI terminados en 6: 20 de julio.

DNI terminados en 7: 21 de julio.

DNI terminados en 8: 22 de julio.

DNI terminados en 9: 23 de julio.

Entre las primeras fechas del calendario habrá una interrupción por los feriados vinculados al Día de la Independencia y al puente turístico, motivo por el cual no se realizarán acreditaciones bancarias durante esos días.

¿Cuál es el nuevo requisito para cobrar la AUH en julio?

La actualización del SMVM, oficializada mediante la Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial, eleva el ingreso máximo permitido de $ 313.400 a $ 317.800 mensuales. A partir de julio, este será el límite que ANSES tendrá en cuenta para determinar quiénes pueden seguir cobrando la AUH .

Requisitos para cobrar la AUH

Para seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo, se deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia en el país.

Vivir en territorio argentino.

Tener hijos menores de 18 años y solteros (sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad).

Presentar DNI del titular y de los hijos, partida de nacimiento y documentación que acredite el vínculo familiar.

No recibir jubilaciones, pensiones ni otras prestaciones contributivas o no contributivas de carácter nacional, provincial o municipal.

Ser trabajador informal (no registrado) con ingresos inferiores al SMVM.

Ser monotributista social.

Estar registrado como trabajador de casas particulares bajo el régimen especial.

Además de la prestación principal, muchas familias seguirán cobrando automáticamente dos extras (Fuente: archivo).

Cuánto cobrarán las familias desde julio

Con la nueva actualización, el esquema de pagos para las familias será el siguiente:

Prestación Familiar Monto Total (100%) Retención Mensual (20%) Cobro Neto en Mano (80%) Asignación Universal por Hijo (AUH) $148.049,00 $29.609,80 $118.439,20 AUH por Discapacidad $482.062,00 $96.412,40 $385.649,60 Asignación por Embarazo (AUE) $148.049,00 $29.609,80 $118.439,20 Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I) $148.049,00 No aplica $148.049,00

El 20% retenido se liquida todo junto luego de presentar la documentación obligatoria conocida como Libreta AUH que contempla los siguientes trámites:

Controles médicos.

Vacunación.

Escolaridad regular.

El adicional alimentario que alcanza los $ 55.000 en julio

Además de la prestación principal, muchas familias seguirán cobrando automáticamente dos extras:

Complemento Leche:

$ 42.162

Tarjeta Alimentar:

Un hijo: $ 52.250

Dos hijos: $ 81.936

Tres o más hijos: $ 108.062

¿Cuándo cobran las familias de ANSES?

El cronograma previsto para julio por el organismo previsional se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera: