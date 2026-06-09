El ingreso de divisas a la economía argentina comenzó a mostrar señales que abren el debate sobre las condiciones necesarias para una eventual salida del cepo cambiario.

Durante su participación como invitado en Cuentas Claras, programa de El Cronista Stream, el analista Damián Di Pace analizó este escenario y destacó que la retención de depósitos responde estrictamente a un factor de expectativas.

“Acá es muy importante la confianza, cuando se fueron los dólares del sistema fue porque el sistema no confió en el propio Estado, y eso ocurrió con fuerza en abril de 2018. Que los dólares hoy estén en el sistema quiere decir que hay mayor confianza que en aquel momento, ese es un dato”, señaló.

A pesar de este panorama favorable en la foto actual, el analista advirtió sobre la exigente hoja de ruta que enfrenta el Ministerio de Economía.

Si bien remarcó que “hoy están ingresando muchos dólares por cosecha gruesa, por deuda provincial, por colocación de obligaciones negociables, por energía”, el foco de tensión del mercado está puesto en los compromisos inminentes.

Damián Di Pace, director de Focus Market

En ese sentido, fue categórico sobre la caja del Banco Central: “Hacia adelante hay mucha deuda y no están los dólares para cubrir todo”.

Para evitar sobresaltos cambiarios durante el próximo calendario electoral, Di Pace planteó una estrategia clara que la gestión debería implementar de manera preventiva. “Argentina debería refinanciar vencimientos de deuda y hacer que las obligaciones el año que viene sean más cortas”, explicó.

De concretarse esta reestructuración, el consultor aseguró que “va a ser un mensaje fuerte y contundente: los dólares que tengo me alcanzan, va a haber dolares para todos en un año eleccionario”, una jugada que descuenta ya está en la mesa de trabajo del equipo económico.

Esta necesidad de despejar el horizonte financiero va en línea con las proyecciones que el propio titular del Palacio de Hacienda viene transmitiendo. Durante su análisis, el especialista reveló un reciente diálogo con el funcionario: “El ministro Caputo me dijo algo y debe tener un fundamento para decirlo, me dijo ‘en el año 2027 va a ser la primera vez que la economía le gane a la política’”.

Ante la consulta sobre posibles escenarios de inestabilidad y volatilidad, detalló que el ministro se lo negó, ya que “piensa que la situación va a estar saneada y que no va a haber grandes vencimientos” .

Sin embargo, el mercado sabe que los años electorales en Argentina suelen traer tensiones aparejadas. Citando a su colega Ricardo Arriazu, Di Pace reconoció que “va a haber una corrida, porque siempre hay intentos de corrida”, junto con un aumento en la demanda de dinero.

Para blindarse ante este escenario, la clave volverá a ser la gestión de los pasivos.

“Hay 20 mil millones de swap con EE.UU. que se pueden activar, y si vos hacés que tu volumen de deuda el año que viene sea menor, porque reestructurás, vas a tener esa fortaleza del swap, más un menor nivel de obligaciones del año que viene y un flujo de dólares mayor por volumen de producción”.

El éxito de esta ingeniería financiera definirá si el oficialismo logra consolidar su plan de estabilización frente a las urnas . La postura oficial es de marcado optimismo, apostando a que la peor etapa ya quedó atrás.