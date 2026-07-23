El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este jueves que Javier Milei no cambiará el rumbo de su plan económico ante las elecciones de 2027. Lo hizo en una entrevista por Cuentas Claras, en El Cronista Stream.

El funcionario remarcó que, aunque el Gobierno es pragmático ante las dificultades, la prioridad absoluta sigue siendo terminar con la inflación.

“Llegamos a un 30% y la inflación reprimida casi se eliminó porque corregimos una cantidad de problemas heredados”, destacó Ravier y agregó: “Queremos llegar a una inflación de un dígito anual para demostrarle al mundo que Argentina recuperó su moneda”.

Y subrayó que este paso es fundamental, junto con la desregulación, la apertura económica, la modernización laboral y la progresiva baja de impuestos.

Ante la consulta sobre una posible flexibilización de las metas inflacionarias para el próximo año, fue tajante: “El Presidente no es una persona que esté dispuesto a cambiar la política económica para que le vaya mejor en las elecciones”.

Y añadió: “A diferencia de todo el resto de la clase política, que cambia todo para mostrar artificios de corto plazo, Milei está mirando el largo plazo para que Argentina sea en 30 años un país grande nuevamente. No va a demorar una corrección que tenga que hacer ahora para que le vaya mejor electoralmente”.

Para el vocero, el comportamiento del mandatario responde al de un “estadista” y sostuvo que el mandatario prioriza el largo plazo y la transformación estructural. “Si quieren sugerir que vamos a usar el ‘plan platita’ para ganar la elección, lo niego terminantemente”, disparó en rechazo al uso de cualquier artificio de consumo de corto plazo.