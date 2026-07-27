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El segundo trimestre de 2026 dejó un dato alentador para la balanza turística argentina: el déficit se redujo respecto al mismo período del año pasado. Aunque el saldo sigue siendo negativo, la diferencia entre lo que gastaron los argentinos en el exterior y lo que dejaron los visitantes en el país se achicó en más de 150 millones de dólares.

El turismo receptivo mostró un repunte, mientras que el emisivo se contrajo levemente, generando un alivio en la cuenta externa. El dato cobra mayor importancia, teniendo en cuenta que junio estuvo atravesado por el comienzo del Mundial de EEUU, México y Canadá, uno de los acontecimientos que suelen movilizar viajes internacionales.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el sector registró un nuevo déficit tanto en la cantidad de personas como en el flujo de dólares, aunque con una brecha algo más moderada que en los meses previos.

Durante el segundo trimestre, 3.250.300 personas viajaron al exterior, según surgió del informe Estadísticas de turismo internacional (ETI). En paralelo, el turismo receptivo sumó 2.042.900 ingresos al país. De esta forma, quedó un déficit neto de 1.207.400 personas en ese periodo.

Esto se tradujo a su vez en un drenaje neto de dólares. Los argentinos gastaron en el exterior un total de u$s 1397.3 millones. En contrapartida, los turistas internacionales que visitaron el país aportaron u$s 641.3 millones. De esta manera, el sector arrojó un déficit de u$s 756 millones.

En números concretos, el ingreso de divisas por parte de los turistas en Argentina mostró un incremento frente a los u$s 560 millones del mismo período de 2025. Además, los argentinos que viajaron al exterior desembolsaron una cifra menor a los u$s 1.452 millones registrados un año antes.

De esta forma, el resultado fue un rojo turístico bastante más bajo que los u$s 892 millones de 2025.

La comparación también se refleja en la cantidad de turistas: en 2025 habían ingresado unos 521 mil visitantes, mientras que en 2026 lo hicieron 632 mil, lo que marca un crecimiento del receptivo cercano al 20%. En contraste, las salidas pasaron de 1,029 millones de turistas en 2025 a 964 mil en 2026, una caída que contribuyó a achicar el saldo negativo.

Visitantes vs. salidas: qué pasó en junio

En lo que respecta específicamente a junio, el informe señaló que 612.800 visitantes no residentes arribaron por todas las vías de acceso al país, de los cuales 329.200 fueron turistas y 283.600 fueron excursionistas

La mayor parte del turismo receptivo llegaron desde Brasil (30,8%), Uruguay (14,2%) y Chile (12,8%). Asimismo, el 56,5% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 31,8% lo hizo por vía terrestre y el resto (11,7%) arribó por vía fluvial/marítima.

Por su parte, las salidas al exterior alcanzaron a 925.000 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 501.900 fueron turistas y 424.000 fueron excursionistas.

Los principales destinos fueron Europa, con 17,4%; el bloque ´Resto de América´, con 17%; y Brasil, con 16,8%. El 62,4% de los turistas residentes salió del país por la vía terrestre; el 41,8%, por vía aérea; y el 12,5%, a través de la vía fluvial/marítima.

“En junio, se registró un saldo negativo de 313,100 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 172,700 de turistas y de 140,300 de excursionistas”, completó el informe.