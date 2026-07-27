Georgieva en Argentina: a qué vino y sobre qué hablará la directora del FMI con el Gobierno

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, inició este lunes su visita oficial a la Argentina, que representa un nuevo respaldo político al gobierno de Javier Milei.

“¡Hola desde Buenos Aires! Espero interactuar con personas de todo Argentina y aprender más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero”, escribió en su cuenta de X.

El último encuentro de Georgieva con Milei tuvo lugar en septiembre del año pasado en la Asamblea General de la ONU, en tanto con Luis Caputo dialogó en abril en las reuniones de Primavera del organismo.

La agenda de la directora del FMI prevé reuniones con el presidente, con el ministro de Economía y con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de encuentros con académicos, estudiantes y referentes del sector privado.

Además, se estima que haya una cena con empresarios y sondeos para reunirse con sindicatos, cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil, aunque esa parte de la agenda todavía estaba en elaboración.

Durante la tarde del lunes, la directora del FMI encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad. El programa de la actividad estipula una disertación ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas económicas globales y las proyecciones del organismo para la región de América Latina.

La vocera del FMI, Julie Kozack, declaró previamente en rueda de prensa en Washington que el viaje del organismo busca mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura del país.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva en la sede del FMI Ministerio de Economía

La visita de Georgieva es de carácter político y la evaluación de los números del acuerdo en curso serán un repaso somero, dado que estos temas de fondo quedan en manos de los técnicos del organismo.

No obstante, se descuenta que Georgieva dará un nuevo respaldo al plan económico del Gobierno argentino y ponderará los avances del programa, tal como lo viene haciendo en diferentes declaraciones.

También buscará darle una señal a los mercados, que aún duda de la capacidad del país de hacer frente a sus compromisos de deuda. Con la actividad económica solo en alza para un sector, los inversores comienzan a tener dudas sobre el resultado electoral y la ratificación del modelo en las urnas.

Esto lleva a pensar en otro período de incertidumbre cambiaria cuando se inicie el electoral año 2027. Para evitar ese escenario, el Gobierno detalló el programa financiero y la visita de Georgieva busca advertir a los mercados que el plan de Milei seguirá teniendo apoyo político.