El vocero presidencial, Adrián Ravier, participó este jueves en el programa Cuentas Claras de El Cronista Stream, donde aseguró que Argentina ya atraviesa “los mejores 18 meses” para la economía".

“Si bien estamos a mitad de camino y hay alguna cosa negativa, creo que hemos hecho una reforma integral en muchos frentes que nos están llevando por el buen camino y dará muy buenos resultados de cara al futuro“, sostuvo.

Así, el funcionario se refirió al último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que informó que en mayo la economía sufrió un retroceso del 0,5% respecto a abril, cortando la racha positiva de meses anteriores.

Frente a esto, Ravier explicó que, entre marzo y junio, convivieron datos positivos y negativos en la economía y remarcó que, mientras algunos analistas se enfocan en indicadores puntuales desfavorables, es necesario observar la tendencia general.

“Fíjense dónde estábamos en el primer semestre de 2024, después de la devaluación y el principio de este modelo. De ahí para adelante hubo primero una recuperación y ya estamos creciendo, lo cual es muy alentador”, argumentó.

Adrián Ravier (Prensa Presidencia)

En esa línea, destacó que Argentina se encamina a tres años consecutivos de actividad positiva desde 2025. Y añadió: “No es un crecimiento basado en ‘Plan Platita’, sino que estamos generando bases con equilibrio fiscal, monetario y cambiario, eliminando restricciones, desregulando y abriendo la economía“.

De todas formas, el vocero reconoció que pasar de una economía cerrada a una abierta representa un “enorme desafío”.

“Algunos sectores económicos lo sufren más, como el comercio minorista, pero al mismo tiempo tenés cambios en los hábitos de consumo. Los comercios de ropa venden menos, pero Mercado Libre te muestra ventas récord”, señaló.

Pese a estos factores, Ravier aseguró que el Gobierno se mantiene optimista. “Hay dificultades para algunas personas, pero también hay soluciones y yo creo también que la solución está en camino”, subrayó.