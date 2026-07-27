Los especialistas revelan cuántas horas usar la estufa eléctrica en invierno para gastar menos (Imagen creada con inteligencia artificial).

Durante los meses más fríos, muchas familias recurren a la estufa eléctrica o al caloventor para calefaccionar los ambientes de manera rápida. Sin embargo, dejar estos equipos encendidos durante varias horas seguidas puede tener un fuerte impacto en la factura de luz debido a la elevada potencia con la que funcionan.

Los especialistas en ahorro energético sostienen que la clave no pasa únicamente por encender o apagar el artefacto, sino por utilizarlo de forma estratégica. Controlar el tiempo de uso y mantener una temperatura adecuada permite conservar el confort dentro del hogar sin incrementar innecesariamente el consumo eléctrico.

Cuánto tiempo conviene usar la estufa eléctrica

Los expertos recomiendan que el funcionamiento continuo de una estufa eléctrica no supere, en términos generales, entre tres y cuatro horas por día en cada ambiente. Extender ese período puede traducirse en un mayor consumo de energía y, en consecuencia, en una boleta de electricidad más elevada.

Lo ideal es apagar el artefacto o dejar que el termostato regule automáticamente el funcionamiento (Fuente: Magnific). Magnific

En lugar de mantener el equipo encendido durante toda la jornada, la sugerencia es utilizarlo en intervalos de entre 45 y 60 minutos. Una vez que la habitación alcanza una temperatura confortable, lo ideal es apagar el artefacto o dejar que el termostato regule automáticamente el funcionamiento para evitar un gasto innecesario.

Qué hábitos ayudan a reducir el consumo de electricidad

Además del tiempo de uso, los especialistas señalan que mantener una temperatura estable resulta fundamental para optimizar el rendimiento de la calefacción. Buscar ambientes excesivamente cálidos no acelera la sensación de confort y, en cambio, incrementa el consumo energético de forma considerable.

Otra recomendación es conservar la calefacción cerca de los 20 °C y evitar que el calor se disperse hacia espacios que no están siendo utilizados. Mantener cerradas las puertas de las habitaciones desocupadas contribuye a conservar mejor la temperatura y permite que la estufa trabaje con mayor eficiencia, reduciendo el impacto en el consumo eléctrico durante todo el invierno.