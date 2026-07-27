Los precios del petróleo se desplomaron el lunes después de que Estados Unidos e Irán frenaran los ataques cruzados tras semanas de escalada de violencia en torno al estrecho de Ormuz.

El crudo Brent, la referencia global del petróleo, llegó a caer hasta un 9,5% antes de recortar parte de las pérdidas y cotizar 6,2% abajo, en torno a los u$s 86 por barril para entrega en octubre. Las conversaciones entre mediadores continuaron luego de dos semanas de hostilidades que habían llevado el petróleo por encima de los u$s 100 en las últimas ruedas.

El Ejército estadounidense no informó de nuevos ataques aéreos contra Irán desde que lanzó sus ofensivas durante la madrugada del jueves, mientras que las fuerzas iraníes tampoco realizaron ataques contra bases estadounidenses en la región desde el viernes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Irán “solicitó una reunión a través de sus intermediarios y directamente”.

“Estamos teniendo buenas conversaciones, así que veremos qué sucede. Creo que hay una buena posibilidad de que ocurra algo... Y si no sucede, volveremos a lo que estábamos haciendo hace dos días”, dijo.

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, afirmó el domingo que Trump estaba “dando espacio a las conversaciones” antes de decidir si reanudar los ataques. Ambos países han buscado ejercer control sobre el estrecho, la vía marítima por la que antes de la guerra circulaba cerca de una quinta parte del petróleo y el gas del mundo .

Si la caída del petróleo se mantiene, supondrá un alivio para Trump a poco más de 100 días de las elecciones de medio término, en las que el Partido Republicano busca conservar el control de ambas cámaras del Congreso.

Los analistas del mercado petrolero advirtieron que no deberían descontarse nuevas bajas en los precios mientras el estrecho continúe prácticamente cerrado para las operaciones comerciales y las crecientes tensiones entre los hutíes de Yemen y Arabia Saudita amenacen con afectar aún más los envíos.

Los rebeldes hutíes alineados con Irán afirmaron el lunes haber realizado ataques con drones contra instalaciones “sensibles” de suministro y transporte de crudo que conectan la región oriental de Arabia Saudita, rica en petróleo, con el centro exportador del mar Rojo de Yanbu, que se convirtió en una salida clave tras el cierre efectivo del estrecho.

Tras haber alcanzado un valor de u$s 100, el precio del petróleo disminuyó este lunes luego de que Estados Unidos e Irán suspendieran sus ataques. Sin embargo, Trump aseguró que retomará el conflicto si no se regulariza el tránsito en el estrecho de Ormuz. Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

Trump también dijo que si los militantes “vuelven a ser un problema”, Estados Unidos “probablemente tendrá que involucrarse”.

Saudi Aramco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Yahya Sare’e, portavoz de los hutíes, dijo que la operación fue una respuesta a lo que describió como un ataque con drones de Arabia Saudita contra el espacio aéreo de Yemen.

El Ministerio de Defensa saudí afirmó el lunes que milicias respaldadas por Irán en Irak lanzaron ataques con drones contra infraestructura petrolera en Riad y en la Provincia Oriental. Arabia Saudita pidió a Irak que tomara todas las medidas necesarias para impedir estos ataques y aseguró que se reserva el derecho a responder.

Helima Croft, directora de estrategia global de materias primas de RBC Capital Markets, señaló: “Incluso si tenemos una venta masiva impulsada por los titulares, no vemos que el tráfico a través de Ormuz se normalice pronto y ahora tenemos los problemas adicionales del mar Rojo”.

“Una pausa en los combates activos no significa que hayamos entrado en la fase de ‘enciendan los motores’ para el transporte marítimo en ambas direcciones”, agregó, en referencia a la afirmación de Trump en junio de que los flujos globales de petróleo se habían restablecido.

El impacto del conflicto sobre los precios de la gasolina y otros bienes afectó la popularidad del presidente estadounidense. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ubica en u$s 4,11 por galón, según datos del club automotor AAA, frente a menos de u$s 3 antes de que comenzara el conflicto a fines de febrero.

Una encuesta de FT/Focaldata realizada a fines de junio, antes de la reciente escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán, mostró que solo el 36% de los votantes estadounidenses consultados aprobaba el desempeño de Trump como presidente .

El aumento de los precios de la gasolina llevó la inflación al 4,1%, más del doble del objetivo del 2% de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los funcionarios de la Fed se reunirán en los próximos días para analizar si las presiones sobre los precios son lo suficientemente fuertes como para justificar la primera suba de tasas de interés en tres años.

Las apuestas sobre una suba de tasas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) tan pronto como el miércoles bajaron levemente al 34% el lunes temprano, desde el 37% registrado al cierre del viernes, según datos de CME Group.

“La decisión parece estar inusualmente equilibrada”, escribieron el lunes analistas de Deutsche Bank. “La nueva escalada en Medio Oriente y el fuerte aumento de los precios de la energía complicaron las perspectivas de inflación”.

Los bonos soberanos se fortalecieron el lunes mientras los operadores redujeron sus apuestas sobre un repunte de la inflación provocado por el aumento de los precios energéticos. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que funciona como referencia para las tasas de endeudamiento en los mercados globales de deuda, cayó 0,03 puntos porcentuales hasta el 4,65%.

En el Reino Unido, el rendimiento del bono soberano (gilt) a 10 años bajó 0,05 puntos porcentuales hasta el 5%. Los rendimientos de los bonos caen cuando suben sus precios.

Los funcionarios encargados de fijar las tasas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantuvieron la tasa de referencia de los fondos federales en un rango de entre 3,5% y 3,75% desde fines del año pasado.

“Aunque los precios más altos de la energía refuerzan la posibilidad de que el FOMC eventualmente tenga que endurecer su política monetaria, seguimos esperando que el comité mantenga su postura actual”, dijo Jonathan Millar, economista de Barclays.