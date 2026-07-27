Durante varias semanas varios factores domésticos ocuparon el centro de la escena en los mercados, pero ahora el frente internacional vuelve a captar la atención de los inversores en la Argentina.

Y es que la combinación de definiciones de política monetaria en Estados Unidos, la evolución del conflicto en Medio Oriente y el avance de la agenda comercial de Donald Trump configuran un escenario que podría incrementar la volatilidad de los activos financieros.

Si bien todo indica que la Argentina mantiene una dinámica propia, los cambios en el apetito global por el riesgo siguen teniendo un impacto directo sobre los bonos soberanos, las acciones locales, los ADR y el riesgo país. En ese sentido, el mercado observa cinco factores que concentrarán la atención de los inversores esta semana.

Factor 1: la Fed y las tasas de interés

El principal evento de la semana será la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Si bien el mercado descuenta ampliamente que el banco central estadounidense mantendrá las tasas sin cambios, el foco estará puesto en el comunicado y, especialmente, en las declaraciones de su presidente, Kevin Warsh.

“La atención de la semana en Estados Unidos estará en la reunión de política monetaria de la Fed, siendo la expectativa que se mantenga sin cambios la tasa de referencia en el 3,75% actual. A su vez, se publicará el PBI preliminar del 2° trimestre, previéndose un crecimiento de +2,3% anualizado y la inflación PCE de junio -referencia de la entidad para decisiones de tasas de interés-, proyectándose un alza anual de +3,6% y de +3,3% en la medición núcleo", destacaron desde Puente.

Los inversores buscarán señales sobre el momento en que podría retomarse el ciclo de bajas de tasas. Un discurso más restrictivo fortalecería al dólar y presionaría a los mercados emergentes, mientras que un tono más flexible favorecería el ingreso de capitales hacia activos de mayor riesgo, como los argentinos.

Factor 2: petróleo e inflación

Otro de los focos de atención seguirá en el precio del petróleo. Aunque el mercado encontró algo de alivio tras la reciente descompresión del conflicto en Medio Oriente, la situación continúa siendo frágil y cualquier escalada podría volver a disparar la cotización del crudo.

La evolución del Brent no solo impacta sobre las compañías energéticas, sino también sobre las expectativas de inflación global y las decisiones de los bancos centrales.

Para la Argentina, además, representa un factor clave para empresas como YPF, Pampa Energía, Vista y Transportadora de Gas del Sur.

Factor 3: bonos de Estados Unidos

Los rendimientos de los Treasuries continúan siendo una de las principales referencias para los mercados financieros internacionales. Cuando las tasas de los bonos estadounidenses suben, los inversores encuentran mayor atractivo en activos considerados seguros y reducen su exposición a deuda y acciones de países emergentes.

Por eso, la evolución del bono del Tesoro a diez años será seguida de cerca por la City, ya que un nuevo avance podría dificultar la recuperación de los bonos soberanos argentinos y limitar una baja adicional del riesgo país.

Factor 4: aranceles de Trump

La política comercial de Estados Unidos volvió a ganar protagonismo con una nueva ronda de aranceles impulsada por la administración de Donald Trump. Las medidas reavivaron las preocupaciones sobre una desaceleración del comercio internacional y su posible impacto sobre el crecimiento de la economía global.

El mercado sigue de cerca las negociaciones con distintos socios comerciales para evaluar si las tensiones derivarán en nuevas represalias o si, por el contrario, prevalecerán los acuerdos que permitan reducir la incertidumbre.

Factor 5: balances en Wall Street

La publicación de resultados de las principales compañías estadounidenses será otro de los grandes catalizadores de la semana. Empresas tecnológicas de gran peso en los índices, como Microsoft, Apple, Amazon y Meta, presentarán sus balances y podrían marcar el rumbo de Wall Street.

“La temporada de balances empresariales del 2° trimestre está en curso, con el 27% de las compañías informando resultados, de las cuales el 86% supera la proyección de BPA y el 80% la referente a ingresos. La semana pasada reportaron BPA e ingresos por encima de las expectativas: Alphabet, Novartis, 3M, General Motors, Philips Morris, Blackstone, Intel y Lockheed Martin. En tanto, T-Mobile, AT&T, American Express y Verizon presentaron BPA superiores a lo esperado pero ingresos por debajo de lo previsto. Por su parte, Tesla solo informó ingresos por encima de lo proyectado“, describió Puente.

En ese sentido, adelantaron que esta semana el foco estará en los reportes de 4 de las “7 Magníficas”: Microsoft, Meta Platforms, Amazon y Apple, a las que se suman Procter & Gamble, Coca-Cola, Visa, Barclays, Starbucks, Mastercard y AbbVie, entre las más destacadas.

Las cifras permitirán evaluar si las valuaciones del sector tecnológico siguen justificadas y si el crecimiento de las ganancias corporativas acompaña las expectativas del mercado. Como ocurre habitualmente, un buen desempeño de estas compañías suele trasladarse a una mejora del apetito por el riesgo a nivel global, beneficiando también a los activos argentinos.

Cómo impactan en la Argentina

La combinación de estos cinco factores definirá el humor de los mercados internacionales durante los próximos días. Para la Argentina, un contexto externo favorable podría traducirse en una mayor demanda por acciones y bonos, mientras que un aumento de la aversión al riesgo volvería a poner presión sobre los activos locales.

Con el mercado doméstico atravesando una etapa de mayor estabilidad cambiaria y atento a las próximas decisiones económicas del Gobierno, el escenario internacional vuelve a convertirse en uno de los principales determinantes del comportamiento financiero.